Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
Чете се за: 04:20 мин.
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бранимира Маркова отличи силния старт на Ева Брезалиева и Стилияна Николова в София

Спорт
Мениджърът на националния отбор отбеляза стабилното представяне на родните ни грации в София

Бранимира Маркова отличи силния старт на Ева Брезалиева и Стилияна Николова в София
Снимка: БТА
Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени Бранимира Маркова изрази задоволството си от представянето на Ева Брезалиева и Стилияна Николова в първия квалификационен ден на Световната купа в София.

"Много съм доволна от старта на Ева и Стилияна. Това е само първият състезателен ден, предстои още половината от надпреварата, както и финалите на отделните уреди, но началото наистина е повече от добро. Важното е, че и двете показаха стабилност и увереност, което е много ценен знак на този етап от сезона“, заяви Маркова.

Тя подчерта, че представянето има допълнителна стойност заради новите композиции, с които гимнастичките излизат на подиума.

"Това са нови съчетания за Ева Брезалиева, а Стилияна също за първи път този сезон играе новото си съчетание на обръч. Винаги има известен риск, когато излизаш с нови композиции, но и двете се справиха по много добър начин. Това показва нивото, на което се намират, и работата, която са свършили в залата“, коментира тя.

Маркова обърна внимание и на новата система за оценяване, която поставя допълнителни изисквания към състезателките.

"За първи път се работи с оценки в реално време – артистичност и изпълнение се следят и оценяват веднага. Като цяло съм доволна от оценките, въпреки че последната оценка на Ева малко ме изненада – очаквах да бъде по-висока. Ще направим анализ и, ако е необходимо, ще коригираме някои детайли, защото в този спорт всяка малка подробност има значение“, обясни специалистът.

Според нея новият формат на квалификациите също внася различна динамика в състезанието.

"Интересен е този формат с разпределението на уредите. Вероятно е направен както за зрителски интерес, така и за по-обективна работа на съдиите. Днес Ева започна с по-силните си уреди, а утре Стилияна ще бъде в тази роля. Това изисква и различен подход в подготовката и концентрацията“, каза Маркова.

Въпреки натоварването около подиум тренировките, двете гимнастички са успели да се адаптират бързо към състезателната обстановка.

"Подиум тренировките са тежки – за кратко време трябва да се изиграят всички съчетания, което натрупва умора. Но и двете имат достатъчно опит, за да се справят. Видяхме, че в официалното състезание показаха стабилност и контрол, което е най-важното“, добави тя.

Маркова изрази увереност, че при запазване на концентрацията българките ще се борят за челните позиции.

"И двете работят изключително сериозно и показват много високо ниво. Ако изиграят съчетанията си чисто и уверено, ще получат заслужените оценки и ще бъдат сред водещите. Надявам се утре да имат още по-добър ден и да покажат максимума от възможностите си“, завърши тя.

Свързани статии:

Световна купа по художествена гимнастика в София (ГАЛЕРИЯ)
Световна купа по художествена гимнастика в София (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от Световна купа по художествена гимнастика в София
Стилияна Николова поведе във временното класиране за многобоя на Световната купа в София
Стилияна Николова поведе във временното класиране за многобоя на Световната купа в София
Възпитаничката на Валентина Иванова изигра силно композициите си с...
Чете се за: 01:55 мин.
#Световна купа по художествена гимнастика в София 2026 # Ева Брезалиева #Стилияна Николова #Бранимира Маркова

ТОП 24

След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
1
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
2
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
3
Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с...
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
4
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
5
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
6
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
5
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
6
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Още от: Художествена гимнастика

Моринари Ватанабе откри Световната купа по художествена гимнастика в София
Моринари Ватанабе откри Световната купа по художествена гимнастика в София
Световна купа по художествена гимнастика в София (ГАЛЕРИЯ) Световна купа по художествена гимнастика в София (ГАЛЕРИЯ)
Стилияна Николова поведе във временното класиране за многобоя на Световната купа в София Стилияна Николова поведе във временното класиране за многобоя на Световната купа в София
Чете се за: 01:55 мин.
Елитът на художествената гимнастика се събира в София Елитът на художествената гимнастика се събира в София
Чете се за: 01:45 мин.
Българските гимнастички проведоха подиум тренировка преди Световната купа в София Българските гимнастички проведоха подиум тренировка преди Световната купа в София
Чете се за: 01:10 мин.
Гимнастичка със синдром на Даун ще бъде част от откриването на Световната купа по художествена химнастика в София Гимнастичка със синдром на Даун ще бъде част от откриването на Световната купа по художествена химнастика в София
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп? Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
Чете се за: 04:20 мин.
По света
30 авиокомпании с полети до 94 дестинации от столичното летище през...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Първа визита в Европа: Папа Лъв XIV пристигна в Монако
Чете се за: 00:47 мин.
По света
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
