Бранимира Маркова отличи силния старт на Ева Брезалиева и Стилияна Николова в София

Главният мениджър на националния отбор по художествена гимнастика индивидуално жени Бранимира Маркова изрази задоволството си от представянето на Ева Брезалиева и Стилияна Николова в първия квалификационен ден на Световната купа в София.

"Много съм доволна от старта на Ева и Стилияна. Това е само първият състезателен ден, предстои още половината от надпреварата, както и финалите на отделните уреди, но началото наистина е повече от добро. Важното е, че и двете показаха стабилност и увереност, което е много ценен знак на този етап от сезона“, заяви Маркова.

Тя подчерта, че представянето има допълнителна стойност заради новите композиции, с които гимнастичките излизат на подиума.

"Това са нови съчетания за Ева Брезалиева, а Стилияна също за първи път този сезон играе новото си съчетание на обръч. Винаги има известен риск, когато излизаш с нови композиции, но и двете се справиха по много добър начин. Това показва нивото, на което се намират, и работата, която са свършили в залата“, коментира тя.

Маркова обърна внимание и на новата система за оценяване, която поставя допълнителни изисквания към състезателките.

"За първи път се работи с оценки в реално време – артистичност и изпълнение се следят и оценяват веднага. Като цяло съм доволна от оценките, въпреки че последната оценка на Ева малко ме изненада – очаквах да бъде по-висока. Ще направим анализ и, ако е необходимо, ще коригираме някои детайли, защото в този спорт всяка малка подробност има значение“, обясни специалистът.

Според нея новият формат на квалификациите също внася различна динамика в състезанието.

"Интересен е този формат с разпределението на уредите. Вероятно е направен както за зрителски интерес, така и за по-обективна работа на съдиите. Днес Ева започна с по-силните си уреди, а утре Стилияна ще бъде в тази роля. Това изисква и различен подход в подготовката и концентрацията“, каза Маркова.

Въпреки натоварването около подиум тренировките, двете гимнастички са успели да се адаптират бързо към състезателната обстановка.

"Подиум тренировките са тежки – за кратко време трябва да се изиграят всички съчетания, което натрупва умора. Но и двете имат достатъчно опит, за да се справят. Видяхме, че в официалното състезание показаха стабилност и контрол, което е най-важното“, добави тя.

Маркова изрази увереност, че при запазване на концентрацията българките ще се борят за челните позиции.