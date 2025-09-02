БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Над 1400 са жертвите на силното земетресение в Афганистан

Емилия Запартова
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Афганистан - земетресение
Снимка: БТА
Най-малко 1400 вече са жертвите на катастрофалното земетресение от 6-та степен в Афганистан, разтърсило в неделя срещу понеделник югоизточната част на страната. Ранените са над 3000. Второ земетресение разлюля източните райони на страната днес и засегна района на град Джалалабад. То беше със сила 5,5 по Рихтер. Различни страни и организации отпуснаха помощи за пострадалото население.

В Афганистан продължават да издирват оцелели след земетресението, но спасителните екипи се затрудняват от труднодостъпния планински релеф на изолирани села по границата с Пакистан и лошото време. Трусът срина със земята хиляди кирпичени къщи. Разрушените домове са над 5 000.Властите трудно оценяват обстановката.

Юсоф Хамад, отдел за управление на бедствията в провинция Кунар: "Броят на ранените се увеличава, така че не можем да дадем точен брой."

Очаква се броят на жертвите също да нарасне. Линейки се опитват да достигнат по-тесни затрупани пътища до пострадали села, хеликоптери продължават да транспортират хора. Някои ранени са настанени в болници в столицата Кабул заради препълнената болница в Джалалабад,столица на засегнатата провинция Нангархар. Оцелелите се нуждаят най-много от храна и палатки, защото живеят на открито в страх от вторични трусове.

Нелатулах, жител на провинция Кунар: "Двама членове на семейството ми загинаха при земетресението. Къщата ни беше напълно разрушена. Нуждаем се от подслон и всякаква помощ."

УНИЦЕФ изпрати палатки, топли дрехи, лекарства и хигиенни материали. ООН отпусна средства от спешни фондове, докато Великобритания предоставя 1 милион паунда. Индия осигури 1000 палатки и 15 тона храни до провинция Кунар, като се очакват още доставки. Европейският съюз и редица държави сред тях Китай, Обединените арабски емирства, Пакистан и Иран също обещаха помощи.

