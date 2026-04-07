Над 1,5 млн. винетки са продадени за първите три месеца на годината

През първото тримесечие на 2026 г. са продадени 1 547 255 броя винетки. Най-предпочитани от шофьорите са годишните – 893 360 бр., следвани от седмичните – 343 119 бр. Купени са и 115 852 бр. еднодневни, 93 726 месечни, 77 254 уикенд, и 23 944 бр. тримесечни винетки. Приходите от винетки към края на март са 49 902 734 евро.

През април изтича валидността на над 56 000 годишни винетки. От Агенция "Пътна инфраструктура" напомнят на шофьорите, които планират пътуване в предстоящите почивни дни около Великден, да проверят валидността на винетките си на интернет страницата www.bgtoll.bg. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на електронната винетка, независимо откъде е купена. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане, отбелязват от Пътната агенция. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.