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Над 1500 състезателки ще участват на европейското по естетическа групова гимнастика в Самоков

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Спорт
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Шампионатът ще можете да проследите в ефира на БНТ 3

1500 състезателки участват европейското естетическа групова гимнастика самоков
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Самоков посреща седмото Европейско първенство по естетическа групова гимнастика с участието на близо 1500 гимнастички от 23 държави. В периода 14-18 октомври спортен комплекс „Самелион“ в Самоков ще бъде домакин на шампионата и на съпътстващите го международни турнири „Самелион къп“ и „Академик къп“. Шампионатът ще можете да проследите в ефира на БНТ 3.

Спортният форум ще събере близо 1500 гимнастички от 23 държави, преобладаващата част от които са представители на европейски страни. В рамките на петте състезателни дни публиката ще има възможност да наблюдава изпълненията на едни от най-добрите отбори в естетическата групова гимнастика.

Състезателната програма ще започне на 14 октомври (сряда) с второто издание на международния турнир „Самелион Къп“, в който ще вземат участие 42 отбора в дисциплината кратка програма. На 15 октомври (четвъртък) надпреварата ще продължи с участието на 114 отбора в дисциплините кратка програма и дълга програма. Състезателният ден ще започне в 9:00 и ще продължи до 19:00 часа.

В петък, 16 октомври, от 10:00 часа ще се проведат финалите на международния турнир „Академик къп“ в дисциплината дълга програма. В късния следобед са предвидени и официалните тренировки на участниците в Европейското първенство.

Кулминацията на спортния форум ще бъде през уикенда, 17 и 18 октомври, когато ще се проведе Европейско първенство по естетическа групова гимнастика.

В събота ще се състои церемонията по откриването, на която се очаква да присъстват официални гости, сред които президентът на Международната федерация по естетическа групова гимнастика Лилия Морозова, представители на спортните организации и местната власт. Покана за присъствие е отправена и към министъра на младежта и спорта.

След официалното откриване, от 14:00 часа ще бъде даден старт на Европейското първенство, в което ще се включат 49 отбора. На 18 октомври (неделя) предстоят финалите, в който най-добрите отбори ще излязат в битка за призовите места и европейските титли.

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Проследете състезанието на 18 октомври, неделя от 12:00 часа!
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#Европейско първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2026 г.

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