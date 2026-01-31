Над 200 каратеки се включиха в олимпийски тренировъчен лагер в Хасково

Над 200 каратеки от повече от 20 клуба в България дадоха старт на двудневен олимпийски тренировъчен лагер в Хасково, насочен към въвеждането на нова и модерна система за подготовка. Заниманията в дисциплината „Кумите“ се провеждат в спортна зала „Дружба“ и събраха част от най-перспективните състезатели в страната.

Лагерът започна под ръководството на вицeолимпийския шампион от Токио 2020, двукратен световен и осемкратен европейски първенец Ерай Шамдан, който пристигна заедно със своя баща и личен треньор Аднан Шамдан – специалисти с български корени и доказан опит на най-високо ниво.



Специален гост на събитието беше и олимпийската шампионка от Токио Ивет Горанова. Тя и Шамдан демонстрираха класата си в атрактивен спаринг на татамито, който предизвика сериозен интерес сред младите каратеки.

Основният фокус на лагера е въвеждането на новата тренировъчна концепция „Зона Олимпия“, създадена като отговор на нарастващите изисквания в елитния спорт. Идеята е да се надгради досегашният модел на подготовка, който вече не отговаря напълно на съвременните тенденции в каратето.

Силното международно присъствие, участието на олимпийски шампиони и амбицията за модернизация на тренировъчния процес превръщат лагера в важна стъпка към бъдещите успехи на българското карате на световната сцена.