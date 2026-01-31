БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 200 каратеки се включиха в олимпийски тренировъчен лагер в Хасково

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Заниманията в дисциплината „Кумите“ се провеждат в спортна зала „Дружба“ и събраха част от най-перспективните състезатели в страната.

рекордните 1100 състезатели участват турнира карате софия оупън
Слушай новината

Над 200 каратеки от повече от 20 клуба в България дадоха старт на двудневен олимпийски тренировъчен лагер в Хасково, насочен към въвеждането на нова и модерна система за подготовка. Заниманията в дисциплината „Кумите“ се провеждат в спортна зала „Дружба“ и събраха част от най-перспективните състезатели в страната.

Лагерът започна под ръководството на вицeолимпийския шампион от Токио 2020, двукратен световен и осемкратен европейски първенец Ерай Шамдан, който пристигна заедно със своя баща и личен треньор Аднан Шамдан – специалисти с български корени и доказан опит на най-високо ниво.

Специален гост на събитието беше и олимпийската шампионка от Токио Ивет Горанова. Тя и Шамдан демонстрираха класата си в атрактивен спаринг на татамито, който предизвика сериозен интерес сред младите каратеки.

Основният фокус на лагера е въвеждането на новата тренировъчна концепция „Зона Олимпия“, създадена като отговор на нарастващите изисквания в елитния спорт. Идеята е да се надгради досегашният модел на подготовка, който вече не отговаря напълно на съвременните тенденции в каратето.

Силното международно присъствие, участието на олимпийски шампиони и амбицията за модернизация на тренировъчния процес превръщат лагера в важна стъпка към бъдещите успехи на българското карате на световната сцена.

#карате

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
3
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
4
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя поне веднъж
5
Новак Джокович: Благодарих на Яник Синер, че ми позволи да победя...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
6
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
6
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...

Още от: Бойни спортове

Атанас Симов стана Спортист на 2025 година в Пазарджик
Атанас Симов стана Спортист на 2025 година в Пазарджик
Българската федерация по плувни спортове награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 г. Българската федерация по плувни спортове награди най-добрите състезатели и треньори за 2025 г.
Чете се за: 05:42 мин.
Румен Стоилов: Нямаме подписан договор с ММС и нито една федерация не получава пари до април Румен Стоилов: Нямаме подписан договор с ММС и нито една федерация не получава пари до април
Чете се за: 04:07 мин.
Близо 50 български състезатели ще участват на Европейската отворена купа по джудо "Освобождение" Близо 50 български състезатели ще участват на Европейската отворена купа по джудо "Освобождение"
Чете се за: 04:12 мин.
Пето място за България на турнир по карате в Риека Пето място за България на турнир по карате в Риека
Чете се за: 01:07 мин.
Зала за таекуондо бе открита в столичното средно училище "Братя Миладинови" Зала за таекуондо бе открита в столичното средно училище "Братя Миладинови"
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ