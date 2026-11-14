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Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали

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Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали
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Над 2,7 тона храни без необходимите документи за произход и с нарушения при етикетирането и транспортирането са установени в товарен автомобил в Кърджали, съобщиха от БАБХ. Проверката е извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните – Кърджали след постъпило искане за съдействие от Районно управление – Кърджали.

Превозваните храни включват 1 180,65 кг продукти от животински произход и 1 523,45 кг от неживотински произход. Сред тях са кашкавал, сирена и други млечни продукти, мед, пилешко месо, маслини, зелеви сарми, растителни масла, ядки, сосове, подправки и други хранителни стоки. Установено е, че товарният автомобил не е регистриран по реда на Закона за храните и не разполага с необходимото хладилно оборудване и температурен контрол.

Част от продуктите са с изтекъл срок на годност, а при други липсват задължителната идентификационна маркировка и информация на български език. За храните не са представени придружаващи документи, удостоверяващи техния произход и годност. По данни на водача продуктите са с произход от Турция.

За констатираните нарушения инспекторите на ОДБХ – Кърджали са съставили акт за установяване на административно нарушение. Храните са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване.

#иззета храна #Кърджали #БАБХ

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