Над 30 000 повиквания са регистрирани на телефон 112 за изминалата седмица

На единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани 30 137 регламентирани повиквания за изминалата седмица, което е увеличение с 3,2 % спрямо същия период на 2025 г., съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към Министерството на вътрешните работи.

От общия брой повиквания 13 408 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ. Регистрани са 1998 сигнала за катастрофи, 903 за пожари, 18 за бедствия, 267 за аварии, четири за битови и промишлени инциденти и три сигнала за опасни вещества. Постъпили са 6867 сигнала за престъпления против личността и 909 за престъпления против собствеността. За рисково шофиране и гонки са подадени 19 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 278, а за нелегални мигранти/бежанци – пет сигнала.

Към общините за реакция са изпратени 5482 сигнала. Инцидентите са въз основа на информацията, подадена от гражданите - за едно и също събитие или инцидент е възможно да постъпят две или повече обаждания.

Дирекция „Национална система 112“ посочва, че за периода са извършени седем мисии по въздуха, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение.