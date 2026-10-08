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Над 300 състезатели ще участват на Държавното първенство в Долни Дъбник

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Спорт
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Държавният шампионат и Купа Долни Дъбник ще съберат участници от над 20 клуба на 10 октомври, а сред звездите на паркета ще бъдат европейски вицешампиони и национални шампиони

Над 300 състезатели ще участват на Държавното първенство в Долни Дъбник
Снимка: БТА
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За пета поредна година залата на Народно читалище „Илия Бешков 1898“ ще се превърне в сцена на спортно майсторство, талант и емоции. Очаква се в надпреварата да се включат представители на повече от 20 клуба, които ще премерят сили в общо 70 състезателни категории.

Турнирът ще обхване широк възрастов диапазон - от най-малките участници на едва 5 години до опитни състезатели на 55 години. Именно това разнообразие превръща събитието не само в спортна надпревара, но и в празник на танцовото изкуство, който доказва, че любовта към танца няма възраст.

Сериозно присъствие ще има и домакинът СК "Бешков 2018“, който ще бъде представен от над 40 състезатели.

Сред най-очакваните участници са Мартин Попин и Стефания Иванова – европейски вицешампиони за 2026 година в категория "Шоу програми – стандарт“. Двамата ще бъдат сред водещите имена на паркета и ще имат възможност да демонстрират уменията, донесли им престижното международно отличие.

В състезанието ще се включат още Румен Иванов и Даная Валентинова, шампиони в категория "Шоу програми – латино“.

Специално внимание ще привлече и новосформираната двойка Павел Тодоров и Рая Ичевска, за която турнирът ще бъде първо голямо състезателно предизвикателство.

Програмата ще започне с категория „Дебюти“, в която най-малките и начинаещи танцьори ще направят първите си стъпки на състезателния подиум.

Организаторите са предвидили отличия за най-добре представилите се участници. Класиралите се на първите три места ще получат медали, състезателите до шеста позиция ще бъдат наградени с грамоти, а победителите във всяка категория ще вдигнат купи.

Секретарят на Народно читалище "Илия Бешков 1898“ и председател на Общинския съвет в Долни Дъбник Лена Богданова подчерта значението на събитието както за местния спорт, така и за развитието на младите таланти.

Според нея зад всяко изпълнение стоят месеци на усилени тренировки, дисциплина и постоянство, както и усилията на треньори, родители и всички, които подкрепят състезателите.

"Организирането на Държавното първенство по спортни танци за пета поредна година е признание за усилията на СК „Бешков 2018“ и за развитието на спортните танци в Долни Дъбник. То е и доказателство, че когато институции, спортни организации, родители, дарители и общественост работят заедно, един малък град може да бъде домакин на събитие с национален мащаб“, заяви Богданова.

Тя изрази увереност, че предстоящото първенство ще даде възможност на местните състезатели да покажат своята подготовка и достойно да представят града пред гостите от цяла България.

"На 10 октомври Долни Дъбник отново ще покаже, че спортът не е само състезание за медали – той възпитава характер, дисциплина, увереност и мечти. А когато тези мечти са на децата, заслужават да бъдат подкрепяни“, допълни тя.

Държавното първенство и Купа Долни Дъбник се организират от СК „Бешков 2018“ с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по програма „Децата и спортният клуб 2026“, Българската федерация на клубовете по спортни танци, Община Долни Дъбник, както и с помощта на дарители и спомоществователи.

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