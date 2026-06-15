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Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“

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Средства ще бъдат разпределени между нуждаещи се младежи от университетите, които подкрепиха инициативата

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34 012 евро събра благотворителната инициатива „Студентите бягат с УАСГ“, организирана от Университета по архитектура, строителство и геодезия на 16 май тази година. Средствата ще бъдат разпределени между студенти с онкологични заболявания от висшите училища, които подкрепиха инициативата. Това съобщи на официална церемония доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, ректор на УАСГ.

Според досега събраните данни с тези средства ще бъдат подпомогнати около 40 младежи. Сумите ще стигнат до тях през ректорите и ректорските ръководства с подписване на споразумение между УАСГ и съответните вузове. Процесът ще се осъществи при стриктно спазване на правилата за конфиденциалност на тази чувствителна информация като начинът за предоставяне на средствата ще бъде съобразен с конкретните случаи.

„Сумата, с която бихме искали да подпомогнем тези младежи не е голяма. Със съжаление мога да кажа, че може би сме очаквали те да са много по-малко, но каквото сме направили, сме го направили от сърце“, каза в емоционална реч доц. Кутова.

Основната сума е събрана с помощта на спонсори и дарители. 17 фирми и организации подкрепиха инициативата с финансови средства, а 10 се включиха с материални дарения. От таксите за участие в благотворителното шосейно бягане са събрани 13 000 евро, а от кутията за дарения - 2000 евро.

Тази година в благотворителната кауза „Студентите бягат с УАСГ“ се включиха над 1400 участници от 29 университета от 16 държави – почти три пъти повече участници в сравнение с миналата година. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Събитието подкрепиха 25 висши училища от България, което представлява близо половината от всички държавни и частни висши училища у нас.

Благодарение на студентите, участниците, спонсорите и партньорите, едно уникално събитие с кауза беше доведено до своя край, каза още доц. Кутова. Тя благодари на основния двигател на събитието – студентите от УАСГ, обединени под Инициативен комитет, както на всички други студенти, които разпространиха каузата, както и на ректорските ръководства, които я подкрепиха.

„Студентската общност показа, че университетите не са само място за образование и квалификации, а там се обучават едни млади хора, които заедно със своите преподаватели, които ги мотивират, доказаха, че са мощна движеща сила“, допълни доц. Кутова.

Ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия изказа своята благодарност и на спонсорите, които веднага са се отзовали, както и на партньорите, които подпомогнаха събитието с материална помощ.

Снимки: УАСГ

Основният организатор на събитието и председател на Инициативния комитет „Студентите бягат с УАСГ“ Ивана Каменова каза, че са минали през много пречки, но в крайна сметка са стигнали до тази солидна сума, която може да промени човешки съдби.

„Показахме, че студентската общност може да обедини толкова много различни хора и да бягаме заедно за бъдещето за нашите колеги. Това ме обнадеждава, че оттук нататък, ако сме обединени, ще бъдем все по-силни заедно“, каза студентката Ивана.

Амбицията на академичното ръководство на Университета по архитектура, строителство и геодезия е „Студентите бягат с УАСГ“ да се превърне в традиция и да събира още повече съмишленици и средства. Вече е ясна и датата на бягането другата година – 15 май 2027 г., а Инициативният комитет обсъжда новата кауза.

„Искаме да съберем повече млади хора, за да се види колко е голяма силата на младежта в България и колко са различни младите хора. Освен че са ангажирани с бъдещето си като образование, те са много социално ангажирани. Ние правим това за вас, нашата надежда е във вас“, заключи ректорът на УАСГ доц. Кутова.

Посланици на маратона тази година бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова.

#„Студентите бягат с УАСГ“ #уасг #благотворителна кауза #онкологични заболявания #студенти

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