Над 35° ще ни радват до неделя

С малки изключения днес в планините обстановката остава все същата - слънчева, суха и гореща. И така ще бъде и до края на седмицата. С температури над 30°, малко по-ниски по Черноморието.

В западната половина от страната остават налице районите с предупреждение за опасно високи дневни температури - днес ще са предимно между 32° и 37°, в София около 33°, само по морето около и под 30°.

Ще остане слънчево. Главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми. Вятърът ще е слаб, от изток-североизток, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен.

През нощта ще е безоблачно, а утре все така слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. В Дунавската равнина и в източните райони от страната ще се задържи умерен. Максималните температури ще са без съществена промяна между 32° и 37°, в София около 33°. Респективно в повечето части от западната половина от страната и утре остава в сила и предупреждение жълт код.

Най-примамливо ще бъде по Черноморието - ще е слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще са около 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще е слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите в курортите ще са от 21° на Алеко до 31° в Банско.

До края на седмицата сянката ще е трудна за откриване. Временни увеличения на облачността се очакват в петък. Без валежи. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Дневните температури ще са най-често между 30° и 35°.