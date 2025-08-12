БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца...
Чете се за: 02:52 мин.
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
Чете се за: 00:45 мин.
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
Чете се за: 09:02 мин.
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 35° ще ни радват до неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Обстановката остава слънчева, суха и гореща

слънчево време изток валежи запад
Снимка: БТА
Слушай новината

С малки изключения днес в планините обстановката остава все същата - слънчева, суха и гореща. И така ще бъде и до края на седмицата. С температури над 30°, малко по-ниски по Черноморието.

В западната половина от страната остават налице районите с предупреждение за опасно високи дневни температури - днес ще са предимно между 32° и 37°, в София около 33°, само по морето около и под 30°.

Ще остане слънчево. Главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми. Вятърът ще е слаб, от изток-североизток, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен.

През нощта ще е безоблачно, а утре все така слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. В Дунавската равнина и в източните райони от страната ще се задържи умерен. Максималните температури ще са без съществена промяна между 32° и 37°, в София около 33°. Респективно в повечето части от западната половина от страната и утре остава в сила и предупреждение жълт код.

Най-примамливо ще бъде по Черноморието - ще е слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще са около 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще е слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите в курортите ще са от 21° на Алеко до 31° в Банско.

До края на седмицата сянката ще е трудна за откриване. Временни увеличения на облачността се очакват в петък. Без валежи. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Дневните температури ще са най-често между 30° и 35°.

#слънчево време #времето #валежи #гръмотевици #горещо време #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Бейби бум в "Майчин дом" през август
1
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
2
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
4
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
5
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
6
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Времето

Слънчево и горещо време и във вторник
Слънчево и горещо време и във вторник
Горещо и сухо време без капка дъжд до края на седмицата Горещо и сухо време без капка дъжд до края на седмицата
Чете се за: 02:12 мин.
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Чете се за: 01:37 мин.
Внимание! Опасно горещо време в понеделник Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
Жълт код за горещо време и високи температури в неделя Жълт код за горещо време и високи температури в неделя
Чете се за: 01:22 мин.
Слънчево и горещо време през следващите дни Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Вътрешният министър: Вниманието е най-големият пожарогасител
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ) Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че са продавали арсенал на Русия
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Огнеборци на ръба на силите си: Критична остава ситуацията с пожара...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Огнената стихия над Илинденци: Продължава гасенето на ръка, пожарът...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Полицаи от Добрич и Варна са съпроводили родилка до болницата
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ