Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Над 60 мигранти са открити край гръцките острови Крит и Родос

По света
мигранти открити гръцките острови крит родос
Снимка: БТА/Архив
Общо 34 мигранти са открити днес на плажа в югозападната част на гръцкия остров Крит, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Мигрантите са пристигнали с лодка на плаж на острова. По-голямата част от групата твърди, че е от Судан и Египет. В нея има и една жена и шест деца.

След като процесът на регистрация и идентификация на мигрантите бъде завършен, те ще бъдат изпратени в център за мигранти в главния град на Крит – Ираклион.

Гръцката полиция е открила други 33 мигранти на плаж в югоизточната част на о. Родос, като в групата е имало 12 жени и 13 деца.

Открито е и тялото на мъж в близост. Бреговата охрана е започнала предварително разследване и е наредила извършване на аутопсия.

