Над 76 000 евро бяха открити при акция срещу купуването на гласове в Шумен

В рамките на специализирана полицейска операция на полицията в Шумен за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, днес във Върбица са извършени неотложни претърсвания на частни имоти, МПС и търговски обекти - това написа и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Фейсбук.

Открити и иззети са лични карти, списъци с имена, документи за събиране на подписи за явяване на конкретна политическа партия на предстоящите избори, както и парична сума в размер на 76 280 евро.

Образувани са 5 досъдебни производства. МВР действа решително срещу всеки опит за манипулиране на вота. Работата по случая продължава.