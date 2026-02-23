БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Надежда Нейнски: ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
Надежда Нейнски: ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна
Слушай новината

ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна, което не е лесно във времето на социалните мрежи. Това коментира служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Тя е в Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

От думите ѝ стана ясно, че заседанието е интензивно и динамично. Сериозно е дискутирана темата за хибридните атаки и дезинформация. Тема, по която България има много какво да каже, отбеляза тя.

„За нас темата за хибридните атаки е изключително важна, особено в контекста на приближаващите парламентарни избори. Защото опитите за поднасянето на фалшиви новини е нещо, което разколебава процеса на разширяването. Прави се опит за отслабване помощта за Украйна, най-важното – дезинформацията цели всяване на страх сред хората. Смисълът на дезинформацията е хората да бъдат уплашени. Когато има страх, тогава натискът за взимане на разумни решения е голям", коментира Нейнски.

По думите ѝ на съвета на външните министри са коментирани общи действия срещу хибридната война и дезинформацията.

#Надежда Нейнски #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
1
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
2
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
5
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
6
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Европа

Красота в действие: Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 официално бяха закрити
Красота в действие: Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 официално бяха закрити
Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в Брюксел Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в Брюксел
Чете се за: 01:47 мин.
Раздадоха наградите БАФТА: Големият победител е "Битка след битка" Раздадоха наградите БАФТА: Големият победител е "Битка след битка"
Чете се за: 00:42 мин.
Папа Лъв XIV: Мирът в Украйна не може да бъде отлаган Папа Лъв XIV: Мирът в Украйна не може да бъде отлаган
Чете се за: 01:40 мин.
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
Чете се за: 05:30 мин.
Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската базука"? Новите мита на Тръмп: Ще задейства ли ЕС "търговската базука"?
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Министерският съвет се събира на заседание Министерският съвет се събира на заседание
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ