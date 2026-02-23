Надежда Нейнски: ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна

ЕС е твърдо решен да се противопостави на тази дезинформационна вълна, което не е лесно във времето на социалните мрежи. Това коментира служебният министър на външните работи Надежда Нейнски. Тя е в Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

От думите ѝ стана ясно, че заседанието е интензивно и динамично. Сериозно е дискутирана темата за хибридните атаки и дезинформация. Тема, по която България има много какво да каже, отбеляза тя.

„За нас темата за хибридните атаки е изключително важна, особено в контекста на приближаващите парламентарни избори. Защото опитите за поднасянето на фалшиви новини е нещо, което разколебава процеса на разширяването. Прави се опит за отслабване помощта за Украйна, най-важното – дезинформацията цели всяване на страх сред хората. Смисълът на дезинформацията е хората да бъдат уплашени. Когато има страх, тогава натискът за взимане на разумни решения е голям", коментира Нейнски.

По думите ѝ на съвета на външните министри са коментирани общи действия срещу хибридната война и дезинформацията.