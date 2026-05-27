Надя Тончева с престижна победа над №1 в схемата, Нургюл Салимова спечели българското дерби

Три българки са с по 2,5 точки след третия кръг на европейското първенство по шахмат за жени в Батуми

Снимка: Шахматен клуб Левски
Надя Тончева постигна една от най-значимите победи в кариерата си, след като надигра водачката в схемата Ставрула Цолакиду в третия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия.

Българската състезателка се наложи след 38 хода, като принуди гръцката си съперничка да жертва дамата си още на 25-ия ход. Въпреки това Цолакиду не успя да се спаси, а Тончева записа втора поредна победа и вече има актив от 2,5 точки.

Със същия актив са още Габриела Антова и Нургюл Салимова. Антова направи реми с белите фигури срещу опитната полякиня Моника Соцко, докато Салимова спечели българското дерби срещу Белослава Кръстева. Двете изиграха оспорвана партия, решена в ендшпила, където проходната пешка на Салимова се оказа ключова.

Кръстева остава с 1,5 точки, колкото има и Виктория Радева, която отстъпи с черните фигури на германката Динара Вагнер. С 2 точки вече е Гергана Пейчева след победа над арменката Ани Нахапетян, а Анджелика Ненова направи реми и има 1 точка след три кръга.

В класирането седем шахматистки имат пълен актив от 3 точки, докато българките Антова, Салимова и Тончева заемат позиции между осмо и 22-ро място.

Четвъртият кръг на шампионата е в четвъртък, а надпреварата в Батуми ще продължи до 5 юни.

# Надя Тончева #Нургюл Салимова

