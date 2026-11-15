Индия планира да изгради в столицата си Делхи музей, който според проекта ще има най-голямата изложбена площ в света и ще надмине по този показател Лувъра в Париж и Британския музей в Лондон, съобщава индийското издание „Икономик таймс“. Проектът, наречен Yuge Yugeen Bharat („Индия през хилядолетията“) беше одобрен от правителството на страната с бюджет от 32,3 милиарда рупии, или около 340 милиона щатски долара.

Музеят ще бъде разположен в историческите сгради, наречени Северен и Южен блок в Делхи, които досега са били използвани от правителствените институции. Предвижда се те да бъдат преобразувани в културен комплекс, като се запазят архитектурният им облик и историческата им стойност.

Проектът ще обхване застроена площ от около 178 500 кв. метра, а изложбената площ се очаква да надхвърли 100 000 кв. метра. За сравнение, изложбената площ на парижкия Лувър е около 73 000 кв. метра, а на Британския музей – приблизително 70 000 кв. метра.

Изграждането ще се осъществи поетапно в периода между финансовите 2026 - 2027 и 2030 - 2031 г. Първата галерия, посветена на украсата и накитите, се очаква да отвори врати за посетители през втората половина на 2027 г. в Северния блок.

Музеят ще представя историята и културното наследство на Индия чрез тематични експозиции, съвременни технологии и интерактивни преживявания. Сред планираните теми са архитектурата и градската среда, математиката и астрономията, езиците и писмеността, религията и духовността, както и търговията и културният обмен.

За експозициите са идентифицирани около 1,8 милиона предмета от Националния музей на Индия, други музеи към Министерството на културата, 52 музейни обекта на Археологическата служба на Индия, регионални музеи и частни колекции.

Очаква се комплексът да може да приема до 10 милиона посетители годишно, включително туристи, ученици, студенти и изследователи.

Идеята за създаването на музея беше обявена от индийския премиер Нарендра Моди на 18 май 2023 г. Правителството предвижда проектът да превърне бившите административни сгради в голям обществен културен център, представящ историческото и цивилизационното наследство на страната.