Най-мощният тайфун за годината, наречен „Рагаса“, връхлетя Тайван и спря полети

14 души загинаха, а повече от 120 все още се издирват. Огромно планинско езеро скъса бреговете си и заля цяло селище.

В Хонконг властите предупредиха хората да не излизат навън, а стотици полети са отменени.

По-късно днес „кралят на бурите“ ще удари южния бряг на Китай – в провинция Гуандун вече са евакуирани над 1 милион души. Очакват се ураганни ветрове със скорост над 220 км/ч, проливни дъждове и гигантски вълни. В следващите дни „Рагаса“ ще продължи към северен Виетнам.