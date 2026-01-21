БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Намериха брата на Неманя Видич мъртъв в Белград

от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Душан Видич е по-големият брат на легендарния защитник.

Неманя Видич
Снимка: БТА
Тежка лична трагедия сполетя бившия капитан на Манчестър Юнайтед и голям приятел на Димитър Бербатов - Неманя Видич. Неговият брат Душан е бил открит мъртъв в Белград, съобщават сръбски медии.

Към момента няма официална информация за причините за смъртта, като се знае единствено, че се е случило в сръбската столица. Самият Видич не е направил публичен коментар.

Бившият сръбски национал винаги е пазел личния си живот далеч от медиите, както по време на активната си кариера, така и след нейния край. Членовете на семейството му също рядко са се появявали публично.

Известно е, че Душан е по-големият брат на легендарния защитник. Двамата са направили първите си стъпки във футбола в школата на Йединство Ужице, но за разлика от Неманя, Душан не е поел по професионалния спортен път. Братята израстват в скромно семейство – баща им Драголюб е бил заводски работник в Ужице, а майка им Зора е работила в банковия сектор.

Неманя Видич за последно бе забелязан публично по време на дербито между Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, спечелено от „червените дяволи“ с 3:0, когато изгледа срещата в компанията на сър Алекс Фъргюсън.

