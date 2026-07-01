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Наоми Осака превръща всяка поява на Уимбълдън в модно шоу

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Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
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Японската тенисистка разкри, че не планира предварително визиите си и черпи вдъхновение от уличната мода в Токио

Наоми Осака превръща всяка поява на Уимбълдън в модно шоу
Снимка: AP Photo
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Наоми Осака не спира да впечатлява не само с представянето си на корта, но и със своя отличителен стил извън него. След като си осигури място в третия кръг на Уимбълдън с победа над Анастасия Гасанова, четирикратната шампионка от Големия шлем отново привлече вниманието с нестандартната си визия.

Само два дни след появата си с кимоно, вдъхновено от филма „Kill Bill“, японката излезе с елегантно бяло яке с флорални мотиви и дълъг шлейф, прикрепен към кръста ѝ с традиционен японски колан "оби“. Тоалетът предизвика интереса на фенове и фотографи още по пътя ѝ към корт №2.

След двубоя Осака разкри, че не следва предварително изготвен план, когато избира облеклото си.

"Чувствам, че моето вдъхновение може да бъде от всичко. Един ден пътувах до Япония и, разбира се, отидох в Хараджуку. Там видях как хората се изразяват чрез дрехите си. Беше толкова цветно и впечатляващо, че започнах да използвам тези идеи в собствените си модни експерименти“, сподели 28-годишната тенисистка.

Осака призна, че предпочита да бъде смела в избора си, вместо да се придържа към сигурни решения.

"Всъщност никога нямам план, когато става въпрос за дрехи. Мисля, че е добре да опиташ нещо и дори да се провалиш. Предпочитам просто да експериментирам и да видя какво ще се случи“, добави японката.

Със своите нестандартни визии и силно представяне на корта Наоми Осака продължава да бъде една от най-ярките личности на тазгодишното издание на Уимбълдън.

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#Уимбълдън 2026 #Наоми Осака

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