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НАП напомня: Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

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нап напомня абитуриентите плащат сами здравните осигуровки летните месеци
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Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски. Същото важи и за зрелостниците, които предстои да станат студенти в редовна форма на обучение, напомнят от Национална агенция за приходите.

За периода между завършването на средното образование и започването на висше образование или работа по трудов договор, младите хора трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка. Месечната сума е 22,03 евро (43,08 лв.).

Причината е, че в този междинен период абитуриентите не попадат в нито една осигурителна категория – нито като ученици, нито като студенти, нито като работещи лица. Затова те не се осигуряват за сметка на държавния бюджет и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по Закона за здравното осигуряване.

В тези случаи се подава декларация образец №7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски. Документът трябва да бъде подаден до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението за осигуряване. В същия срок се извършва и плащането на дължимите вноски.

Декларацията може да се подаде в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез услугата „Приемане на декларация образец №7“, достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

От НАП напомнят още, че при неплатени повече от три здравноосигурителни вноски за последните три години се стига до прекъсване на здравноосигурителните права и ограничен достъп до безплатни здравни услуги, финансирани от НЗОК. За просрочени вноски се начислява и законова лихва.

Гражданите могат да проверят размера на задълженията си чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“ в Е-портала на НАП, както и да направят справка за здравноосигурителния си статус и липсващи периоди.

Допълнителна информация е налична и чрез автоматичната телефонна услуга на НАП на номер 0700 18 700, която работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, чрез въвеждане на ЕГН от клавиатурата на телефона.

#абитуриенти #НАП #здравни осигуровки #новини в Метрото

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