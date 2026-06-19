БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нападател на Кот д'Ивоар на линия срещу Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Футболистът е получил нужния документ да играе за своята страна на Мондиала.

Нападател на Кот дИвоар на линия срещу Германия
Слушай новината

Нападателят на националния отбор на Кот д’Ивоар Ели Уахи, на когото по-рано днес беше отказана виза за влизане в Канада, в крайна сметка получи разрешение и ще може да вземе участие в мача на страната си срещу Германия на Световното първенство по футбол, съобщи пресслужбата на федерацията.

В ранния следобяд днес футболистът не получи нужния документ, тъй като е  разследван по сигнал за уреждане на мачове.

„Федерацията по футбол на Кот д'Ивоар информира, че административната ситуация е завършила с благоприятен край. Необходимите разрешения за влизането на територията на Канада вече са налични. По този начин той може да тръгне с отбора и да продължи участието си на Мондиала заедно със своите съотборници. Федерацията изразява задоволството си от благоприятния изход и изказва благодарност на всички страни, които бяха замесени“, се казва в становището. Африканците обаче не влизат в детайли каква точно е била процедурата, която са задействали, за да решат поне временно казуса.

23-годишният Уахи е собственост на германския Айнтрахт (Франкфурт), но в момента играе за Ница. На младежко ниво е бил национал на Франция в няколко възрасти, но през 2026-а година дебютира за първия тим на Кот д'Ивоар. В първия мач на „слоновете“ при успеха с 1:0 над Еквадор той беше титуляр. А втората среща на тима му с Германия е на 20-и юни в Торонто.
Делото срещу него беше стартирано, след като Френската футболна лига получи сигнал за "необичаен брой на залози" на международно ниво за жълт картон на Уахи по време на мач от местното първенство с Ница през май. Ръководният орган и партньори следят пазара на залози именно за подобни необичайни случаи, а такъв бе забелязан на 17 май в среща с Метц. Тя завърши наравно 0:0, а Уахи бе санкциониран с картон.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
2
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
3
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
4
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
5
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
6
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Още от: Мондиал 2026

Полицията в САЩ арестува шестима души след Англия - Хърватия
Полицията в САЩ арестува шестима души след Англия - Хърватия
Бащата на Лионел Меси се възстановява от здравословен проблем Бащата на Лионел Меси се възстановява от здравословен проблем
Чете се за: 02:00 мин.
Световно първенство: Швейцария - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Швейцария - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ)
Мануел Нойер приключва с Германия след Мондиала Мануел Нойер приключва с Германия след Мондиала
Чете се за: 02:30 мин.
Есмир Байрактарович: В сърцето си винаги съм бил босненец Есмир Байрактарович: В сърцето си винаги съм бил босненец
Чете се за: 02:42 мин.
Когато Лос Анджелис се превръща във витрина на бъдещето Когато Лос Анджелис се превръща във витрина на бъдещето
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни преговори
САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство, започват 60 дни...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
Чете се за: 03:40 мин.
По света
3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг 3,8 милиарда евро: Депутатите разрешиха тегленето на нов дълг
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица Две от децата остават с опасност за живота след тежката катастрофа в Горна Оряховица
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
От утре започва издаването на първите заповеди за събаряне в Баба...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Съдът остави в ареста осемте обвиняеми за трафик на мигранти
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ