Нападател на Кот дИвоар на линия срещу Германия

Нападателят на националния отбор на Кот д’Ивоар Ели Уахи, на когото по-рано днес беше отказана виза за влизане в Канада, в крайна сметка получи разрешение и ще може да вземе участие в мача на страната си срещу Германия на Световното първенство по футбол, съобщи пресслужбата на федерацията.

В ранния следобяд днес футболистът не получи нужния документ, тъй като е разследван по сигнал за уреждане на мачове.

„Федерацията по футбол на Кот д'Ивоар информира, че административната ситуация е завършила с благоприятен край. Необходимите разрешения за влизането на територията на Канада вече са налични. По този начин той може да тръгне с отбора и да продължи участието си на Мондиала заедно със своите съотборници. Федерацията изразява задоволството си от благоприятния изход и изказва благодарност на всички страни, които бяха замесени“, се казва в становището. Африканците обаче не влизат в детайли каква точно е била процедурата, която са задействали, за да решат поне временно казуса.

23-годишният Уахи е собственост на германския Айнтрахт (Франкфурт), но в момента играе за Ница. На младежко ниво е бил национал на Франция в няколко възрасти, но през 2026-а година дебютира за първия тим на Кот д'Ивоар. В първия мач на „слоновете“ при успеха с 1:0 над Еквадор той беше титуляр. А втората среща на тима му с Германия е на 20-и юни в Торонто.

Делото срещу него беше стартирано, след като Френската футболна лига получи сигнал за "необичаен брой на залози" на международно ниво за жълт картон на Уахи по време на мач от местното първенство с Ница през май. Ръководният орган и партньори следят пазара на залози именно за подобни необичайни случаи, а такъв бе забелязан на 17 май в среща с Метц. Тя завърши наравно 0:0, а Уахи бе санкциониран с картон.