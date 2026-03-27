Нападенията с нож в центъра на София: Четирима ранени, извършителката е задържана (ОБЗОР)

Задържаха жената, издирвана за снощното нападение над четирима германски граждани в центъра на столицата. Тя има предишни криминални прояви, не веднъж е проявявала агресия, но не е освидетелствана.

Полицията в столицата започва издирването след две нападения в центъра на града. Първото край метростанция "Стадион Васил Левски", където са намушкани двама мъже на 63 и 65 години. 20 минути по-късно се стига до второто - на спирка на автобус 94 в района на НДК. Две момичета на 26 и 30 години са прободени с нож. Интересното е, че и четиримата са германски граждани. Няколко часа по-късно нападателката е открита на домашния си адрес.

Ст.комисар Николай Пелтеков - заместник-директор на СДВР: "Не са налице данни за насочен акт към чужди граждани на определена държава, нито пък са налице данни за терористичен акт. По-скоро по информацията на моменти проявява епизодично агресивно поведение. Всичко е на пълна случайност."

Два часа преди първото нападение Константин Костадинов пътува с автобус по линия 102, когато до него сяда въпросната жена. Направило му впечатление, че има странно поведение.

Константин Костадинов: "Гледах си в "Гугъл" къде трябва да сляза и явно е помислила, че съм чужденец. Попита ме на добър английски дали имам нужда от помощ и аз отговорих на английски и в следващия момент казах "благодаря, но не съм чужденец, българин съм"."

Жената му казала, че не прилича на такъв, а Константин й благодарил за комплимента.

Константин Костадинов: "Тя каза, че това не е било комплимент и леко разсърдено се премести най-отпред до шофьора. Явно е имала план в главата как да действа и е търсила чужденци. В погледа й личеше, че не е много адекватна."

Назначена й е психиатрична експертиза. До момента нападателката не е освидетелствана. Затова по случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство. Жената е позната на полицията и с предишни прояви.

През 2020 г. е задържана за извършен въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект около 5 РУ. През 2023 г. и е наложено наказание от СРС за проявени хулигански прояви на територията на 1 РУ, като й е наложено наказание в размер 10 дни, настаняване в структурно звено на МВР, в 7 РУ. Обявявана е и за издирване от майка й през 2023 година.

Пострадалите са в добро състояние. Трима са освободени за домашно лечение, а на четвъртия е направена операция в "Пирогов".

