Наполи е шампион на Италия за четвърти път

Отборът на Наполи е новият шампион на Италия. В среща от последния 38-ми кръг, неаполитанци победиха у дома Каляри с 2:0 и завършиха сезона с 82 точки, с една повече от втория Интер.



Възпитаниците на Антонио Конте изиграха по шампионски последния си двубой за сезона и нито за миг не поставиха под въпрос крайния успех. Головете за Наполи реализираха Скот Мактоменей (42‘) и Ромелу Лукаку (51‘), които са и двамата водещи реализатори на тима през целия сезон.



За Наполи това е четвърта шампионска титла на Италия след тези от сезоните 1986–87, 1989–90, 2022–23. Трофеят със сигурност е специален и за Антонио Конте, който вече е ставал шампион на Италия с три различни отбора – Ювентус, Интер и Наполи.

За отбора на Каляри на резервната скамейка и в този мач беше българският вратар Велизар-Илия Илиев, който не взе участие в мача.

Наполи започна с изключителен домакински натиск от първата секунда, като само решаващите намеси на стража на гостите Ален Шери предотвратяваха откриването на резултата. Албанският страж обаче беше безпомощен в 42-ата минута, когато бившият футболист на Манчестър Юнайтед Скот Мактоменей вкара със страхотен удар от въздуха, засичайки центриране от дясно на Политано. Това беше гол №12 за шотландеца, който е считан за фаворит за приза Играч на сезона в Италия.

В началото на второто полувреме домакините удвоиха преднината си. Ромелу Лукаку се пребори с двама защитници на съперника и останал очи в очи с Шери прокара топката покрай него – 2:0. До края на срещата домакините продължиха да контролират събитията на терена, но до нови попадения не се стигна. Двата гола аванс обаче се оказа напълно достатъчни за четвърто Скудето във витрината на Наполи.



Серия А: Наполи - Каляри (ГАЛЕРИЯ)





Antonio Conte wins his 5th Serie A title with 3 at Juventus, 1 at Napoli, 1 at Inter…



…and 6th league title with Premier League at Chelsea. pic.twitter.com/0UtPu085aC