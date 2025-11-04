БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Наполи и Айнтрахт Франкфурт поделиха точките след нулево равенство в Неапол

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Без голове на стадион "Диего Армандо Марадона".

Наполи Расмус Хойлунд Айнтрахт Франкфурт
Снимка: БТА
Слушай новината

Двубоят между Наполи и Айнтрахт Франкфурт от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига завърши пшри нулево равенство. Двата отбора си размениха по три точни удара, но до гол не се стигна.

През първото полувреме на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол домакините бяха по-активни в преден план и принудиха Михаел Цетерер да спасява удари на Расмус Хойлунд и Елиф Елмас.

След почивката гостите заиграха по-активно в преден план и на своя сметка застрашиха противниковата врата. Ансгар Кнауф отправи плътен шут от вътрешността на наказателното поле, но Ваня Милинкович-Савич изби изстрела.

Айнтрахт Франкфурт и Наполи са съседи в класирането. Германците се изкачиха до 18-ата позиция в подреждането с актив от 4 точки, колкото имат и възпитаниците на Антонио Конте.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Айнтрахт Франкфурт #Наполи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
2
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
3
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
4
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
5
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
6
Българските евромонети - къде и как се секат?

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Футбол

Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Късният щурм на ПСЖ не спря победния марш на Байерн
Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение Ливърпул спечели дуела с Реал Мадрид с гол от статично положение
Чете се за: 02:02 мин.
Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген Десетима от Тотнъм постигнаха разгромна победа над Копенхаген
Чете се за: 02:50 мин.
4 от 4 и нова суха мрежа за Арсенал в Шампионската лига 4 от 4 и нова суха мрежа за Арсенал в Шампионската лига
Чете се за: 03:30 мин.
Христо Стоичков поздрави Дезире Дуе за наградата "Golden boy" Христо Стоичков поздрави Дезире Дуе за наградата "Golden boy"
Чете се за: 01:17 мин.
Италианският вестник "Тутоспорт" обяви Диого Жота за футболист на годината Италианският вестник "Тутоспорт" обяви Диого Жота за футболист на годината
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Чете се за: 06:30 мин.
България и еврото
Затвориха летището в Брюксел заради дрон Затвориха летището в Брюксел заради дрон
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Студентите в Сърбия и Европа: Какво не знае Брюксел за сръбските...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ