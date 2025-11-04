Наполи и Айнтрахт Франкфурт поделиха точките след нулево равенство в Неапол

Двубоят между Наполи и Айнтрахт Франкфурт от 4-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига завърши пшри нулево равенство. Двата отбора си размениха по три точни удара, но до гол не се стигна.

През първото полувреме на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол домакините бяха по-активни в преден план и принудиха Михаел Цетерер да спасява удари на Расмус Хойлунд и Елиф Елмас.

След почивката гостите заиграха по-активно в преден план и на своя сметка застрашиха противниковата врата. Ансгар Кнауф отправи плътен шут от вътрешността на наказателното поле, но Ваня Милинкович-Савич изби изстрела.

Айнтрахт Франкфурт и Наполи са съседи в класирането. Германците се изкачиха до 18-ата позиция в подреждането с актив от 4 точки, колкото имат и възпитаниците на Антонио Конте.