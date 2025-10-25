Наполи отново оглави Серия А след домакинска победа над Интер

Наполи победи Интер с 3:1 в мач от 8-ия кръг на Серия А. С победата шампионът на Италия се върна на върха в таблицата.

В 32-ата минута Хенрих Мхитарян замени контузения Пьотр Желински. Минута по-късно резервата на "нерадзурите" се провини и фаулира Джовани Ди Лоренцо в наказателното поле. "Партенопеите" получиха дузпа, реализирана от Кевин Де Бройне. Белгиецът обаче се контузи при изпълнението и бе заменен от Матиас Оливера. Неаполитанци откриха резултата с първия си точен удар на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол.

До почивката гостите можеха да възобновят равенството, но Алесандро Бастони стреля в напречната греда, след като засече с глава центриране от ъглов удар на Хакан Чалханоглу.

След паузата домакините удвоиха преднината си. Скот МакТоминей завърши контраатака с плътен шут в далечния ъгъл.

Футболистите на Кристиан Киву обаче се върнаха в двубоя 5 минути по-късно. Хакан Чалханоглу се разписа от бялата точка след дузпа, отсъдена след намесата на ВАР за игра с ръка на Алесандро Бонджорно.

Играчите на Антонио Конте обаче бързо върнаха аванса си от два гола. Франк Ангиса проби в пеналтерията и оформи крайния резултат със силен изстрел.

Наполи измести Милан от върха в класирането, като вече е с актив от 18 точки. Интер се смъкна до 4-ата позиция в подреждането с 15 пункта.