БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наполи спечели домакинството си на Фиорентина след гол и асистенция на Антонио Вергара

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Вратарят на неаполитанци Алекс Мерет също се отчете с асистенция.

Наполи Фиорентина Антонио Вергара
Снимка: БТА
Слушай новината

Наполи победи Фиорентина с 2:1 в мач от 23-ия кръг на Серия А. Антонио Вергара попадна под светлините на прожекторите с гол и асистенция.

Домакините откриха резултата на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол в 11-ата минута. Вратарят Алекс Мерет изведе Антонио Вергара сам срещу противниковия страж и даде аванс на тима си.

Роберто Пиколи пропусна добра възможност да възобнови равенството, като стреля с глава в лявата греда в 25-ата минута.

След почивката неаполитанци удвоиха преднината си. Мигел Гутиерес Ортега проби в наказателното поле и се разписа с фалцов удар в далечния ъгъл.

Гостите намалиха изоставането си осем минути по-късно. Манор Соломон отбеляза първия си гол за клуба с удар от движение от вътрешността на наказателното поле. "Виолетовите" обаче не успяха да избегнат поражението.

Наполи се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 46 точки. Фиорентина остава на 18-ата позиция в подреждането със 17 пункта.

#Серия А 2025/26 #Фиорентина #Наполи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на конкурса във Виена
2
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
3
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
4
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Температурата в Москва падна под минус 20°
6
Температурата в Москва падна под минус 20°

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Футбол

Тежък инцидент беляза нулевото равенство между Леванте и Атлетико Мадрид
Тежък инцидент беляза нулевото равенство между Леванте и Атлетико Мадрид
Хамбургер измъкна точка от шампиона Байерн Мюнхен Хамбургер измъкна точка от шампиона Байерн Мюнхен
Чете се за: 01:27 мин.
Челси навакса пасив от два гола и спечели столичния сблъсък с Уест Хем Челси навакса пасив от два гола и спечели столичния сблъсък с Уест Хем
Чете се за: 02:15 мин.
Байер Леверкузен с втора поредна победа в Бундеслигата Байер Леверкузен с втора поредна победа в Бундеслигата
Чете се за: 02:37 мин.
Нулево равенство между Локомотив Пловдив и Колос в последната контрола на "смърфовете" Нулево равенство между Локомотив Пловдив и Колос в последната контрола на "смърфовете"
Чете се за: 01:20 мин.
Илия Груев игра едно полувреме при загубата на Лийдс от Арсенал Илия Груев игра едно полувреме при загубата на Лийдс от Арсенал
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на конкурса във Виена
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците? След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за...
Чете се за: 12:55 мин.
Общество
Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ