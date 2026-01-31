Наполи спечели домакинството си на Фиорентина след гол и асистенция на Антонио Вергара

Наполи победи Фиорентина с 2:1 в мач от 23-ия кръг на Серия А. Антонио Вергара попадна под светлините на прожекторите с гол и асистенция.

Домакините откриха резултата на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол в 11-ата минута. Вратарят Алекс Мерет изведе Антонио Вергара сам срещу противниковия страж и даде аванс на тима си.

Роберто Пиколи пропусна добра възможност да възобнови равенството, като стреля с глава в лявата греда в 25-ата минута.

След почивката неаполитанци удвоиха преднината си. Мигел Гутиерес Ортега проби в наказателното поле и се разписа с фалцов удар в далечния ъгъл.

Гостите намалиха изоставането си осем минути по-късно. Манор Соломон отбеляза първия си гол за клуба с удар от движение от вътрешността на наказателното поле. "Виолетовите" обаче не успяха да избегнат поражението.

Наполи се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 46 точки. Фиорентина остава на 18-ата позиция в подреждането със 17 пункта.