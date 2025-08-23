Наполи започна защитата на титлата с успех над Сасуоло

Наполи победи Сасуоло с 2:0 в мач от първия кръг на Серия А. Шампионът на Италия стартира защитата на отличието с успех.

Възпитаниците на Антонио Конте бяха по-активни в преден план в хода на първото полувреме и заслужено откриха резултата. Скот МакТоминей засече с глава центриране на Матео Политано.

В добавеното време голмайсторът на шампионите можеше да удвои головата си сметка, но стреля в напречната греда.

След почивката Матео Политано търсеше гол, с който да подпечата успеха на тима си, но стреля в лявата греда.

Неаполитанци удвоиха преднината си в 57-ата минута с гол от пряк свободен удар на Кевин де Бройне.

Домакините завършиха срещата с човек оп-малко, след като Исмаел Коне получи втори жълт картон и бе изгонен за шпагат в краката на Лоренцо Лука.

Наполи оглавява класирането с актив от 3 точки, докато Сасуоло заема последното 20-о място в подреждането.

Другият мач, игран по същото време, между Дженоа и Лече завърши при нулево равенство.