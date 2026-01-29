Напрежение между САЩ и Иран: заплахи, военни сили и възможни санкции

Напрежението между САЩ и Иран отново се засили, след като Доналд Тръмп заяви, че Америка е готова да нанесе военни удари срещу Иран. От Техеран отговориха остро, но заявиха, че са готови и за преговори.

Американският президент каза, че в Близкия изток вече има силно военно присъствие, включително самолетоносач и бойни кораби. По думите му времето за постигане на нова сделка с Иран изтича, а целта е страната да не се сдобие с ядрено оръжие.

От Иран заявиха, че армията е в пълна готовност и може да отговори незабавно на всяка атака. В същото време иранските власти подчертаха, че ядрената им програма е с мирни цели и че са отворени за „справедливо споразумение“.

На този фон Европейски съюз също обсъжда ситуацията. В Брюксел външните министри разглеждат възможността Иранската революционна гвардия да бъде обявена за терористична организация заради насилието по време на протестите в страната. Според ЕС това би било силен политически сигнал, макар и с ограничен практически ефект.

Европейските лидери подчертават, че въпреки напрежението дипломатическите контакти с Иран остават отворени, а целта е да се избегне нов военен конфликт в региона.