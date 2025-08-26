БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 01:22 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Нараства интересът към планинския туризъм у нас

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Нараства интересът към планинския туризъм у нас
Възражда се интересът на българските туристи към планинските проходи и хижи. Това се дължи и на пандемията, която изкара хората извън големите градове и така възобнови интереса към чистия въздух и здравето, лъхащо от планинските пътеки. С всяка изминала година излетите сред природата добиват по-голяма популярност.

Все повече младежи можете да срещнете по планинските пътеки в Пирин. Александър Михайлов е на спортен лагер и за първи път се изкачва по пътеката към хижа "Яворов". Смята да се връща редовно тук.

"Първо, защото ме отдалечава от технологията и второ, защото ме приближава повече към природата и хубавия въздух. Аз си го признавам, че много често не излизам по хижи и това е голяма грешка на нас младите, защото ако сега не го правиш, кога", каза Александър Михайлов.

"По-скоро има интерес, който непрекъснато се увеличава, защото чрез социалните медии някак си става популярно това. Харесват ни изкачванията. Просто адреналинът, който усещаме, въздуха, гледките. Той ни зарежда и ни дава енергия и ни кара пак да идвам", коментира Валя Николаева.

"Ние си водим статистики. Може би от 2019 или 2020 г. броят на туристите е значително по-голям и радващото е, че повече млади хора вече се движат по пътеките, избират си маршрути и правят хубави неща", заяви Николай Бицин, хижар на хижа "Яворов".

Все по-малко са и свободните места в хижите тук. Прохлада през лятото и уют през зимата и то на достъпни цени, привлича туристите в хижа "Яворов", която е отворена целогодишно.

"Особено уикендите, сега по време на летния сезон, е пренаселено дори, мога да го кажа така, защото и двете бази се пълнят и търсим места. Няма да ги оставим на звездите, но с резервации е по-добре. В зависимост от стаите, леглото е различно, общите стаи е 30 лева, в другите 40, заради това, че имаме и път, ток и вода и всичко. Стотина човека можем да съберем", каза Николай Бицин.

Строежът на хижата завършва през 1981 г. и тя е една от сравнително новите у нас. Намира се на 1740 метра надморска височина. Туристите я посещават и само да изпият един топъл чай или кафе, наслаждавайки се на удивителната гледка към емблематичните за Разлог върхове - "Стъпалата", връх Разложки Суходол и Превала.

Само около 2 часа трае лекият поход от местността "Бетоловото" до хижа "Яворов" в сърцето на Пирин, а пътеките са добре маркирани.

"Традиционно се изкачваме до хижа "Яворов" всяка година, чувстваме се така свободни из планината, из божието творение, в собствени води и това ни харесва. Съпругата ми е от Чирпан, там е свързано с поета Яворов и тогава избрахме преди много години, когато дойдохме да посетим хижа "Яворов", точно заради това", коментира Стойчо Тодоров.

"До хижа "Яворов" има и път. Черен е пътят, но е нормален изходен пункт. Има и на местността "Бетоловото" и на Предел също има изходен пункт. Оттам минава и международният маршрут Е4. Пътеките общо взето са добре, има какво да се желае. Особено пътеката, синята маркировка, пътека от Каменическия циркус. Там има как да се поставят и по-високи дървени колове. Избягват го хората този маршрут, защото на места се губи пътеката в тревистата част. Иначе стандартният маршрут си е идеален", каза Николай Бицин.

Хижата е и начална точка за редица вълнуващи и предизвикателни планински маршрути.

"За един час може да се посети Яворова поляна, за час и половина може да се отиде до местността "Погледец". За два часа може да се види Суходолското езеро. Изворът на Бяла река е на два часа път, Муратов връх също е на два часа път", обясни Бицин.

Заради променливото време в планината, туристите трябва винаги да са добре екипирани и да не тръгват сами дори и на по-леки преходи.

