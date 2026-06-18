Народното събрание гласува окончателно удължителния закон за бюджета

Депутатите в Народното събрание се очаква да гласуват окончателно удължителния закон за бюджета.

Според предложението това ще даде възможност на кабинета да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Мотивите на Министерския съвет са, че това е необходимо заради нуждата от финансиране и инвестиции в заключителната фаза на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Дългът ще се използва и за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през следващите месеци. Преди два дни бюджетната комисия одобри предложението, въпреки критиките от страна на опозицията, че няма точни разчети за ползването на парите.