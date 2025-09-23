Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал

България ще се изправи срещу САЩ на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Мачът е насрочен за 25 септември (четвъртък) от 15:00 ч.

Вчера българските волейболисти победиха Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) в осминафиналите. Александър Николов бе голямата звезда с 19 точки, а „лъвовете“ показаха превъзходство в атака и блокада. Така тимът ни се класира сред най-добрите осем за първи път от 2010 година.

Американците стигнаха до тази фаза след победа над Словения с 3:1 гейма. Най-резултатен беше Габриел Гарсия с 26 точки, а Итън Чамплин и Джордън Юърт добавиха по 15 и 14. За Словения Тончек Щерн завърши с 18 точки.

САЩ за пети пореден път попадат сред най-добрите осем на Мондиала. През 2018 година взеха бронз. За Словения това бе третото участие на световно първенство и едно от най-слабите класирания.