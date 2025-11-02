БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Наслади се на слънцето – дъждът идва утре

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
есен - птици - време
Снимка: БГНЕС
Неделята започва тихо и прохладно, с малко висока облачност.
Сутринта на места в равнинните райони има мъгла, която по-късно ще се разсее, а небето ще се проясни.
Следобед ще бъде топло и слънчево, с температури между 18° и 23°, в София – около 20°.

По Черноморието сега е мъгливо, но към обяд ще се покаже слънце.
Ще духа лек източен вятър, а морето ще бъде спокойно, с вълнение 2–3 бала.

В планините сутринта е ясно и тихо, а през деня ще остане слънчево, с около 18° на 1200 м и 11° на 2000 м височина.

От утре времето ще започне да се променя.
Понеделник сутрин ще е отново мъглива, а следобед ще се заоблачи.
Към вечерта в Западна България ще превали дъжд, а вятърът ще се усили от северозапад.

Във вторник ще е облачно и по-хладно, с валежи и на изток.
До сряда дъждът ще спре, небето ще се проясни, но температурите ще се понижат - сутрин около 5-10°, а през деня до 15°.

