Наслади се на слънцето – дъждът идва утре

Неделята започва тихо и прохладно, с малко висока облачност.

Сутринта на места в равнинните райони има мъгла, която по-късно ще се разсее, а небето ще се проясни.

Следобед ще бъде топло и слънчево, с температури между 18° и 23°, в София – около 20°.

По Черноморието сега е мъгливо, но към обяд ще се покаже слънце.

Ще духа лек източен вятър, а морето ще бъде спокойно, с вълнение 2–3 бала.

В планините сутринта е ясно и тихо, а през деня ще остане слънчево, с около 18° на 1200 м и 11° на 2000 м височина.

От утре времето ще започне да се променя.

Понеделник сутрин ще е отново мъглива, а следобед ще се заоблачи.

Към вечерта в Западна България ще превали дъжд, а вятърът ще се усили от северозапад.

Във вторник ще е облачно и по-хладно, с валежи и на изток.

До сряда дъждът ще спре, небето ще се проясни, но температурите ще се понижат - сутрин около 5-10°, а през деня до 15°.