ИЗВЕСТИЯ

Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет

Иво Никодимов
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слушай новината

Управлението ще бъде стабилно дотогава, докогато има достатъчно народни представители да го подкрепят. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти. Тя присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.

Киселова коментира и приоритетите на парламента и правителството през новия политически сезон:

"Плавно преминаване към еврото, пръв бюджет с валута евро. Продължават усилията на България за членство в ОИСР и да започне постепенно отхвърляне на проблеми на хоратна - безводие, социални въпроси, образование".

На въпрос на БНТ относно кое ще е най-голямото предизвикателство при изготвянето на бюджет в евро, Наталия Киселова отговори - "всеки иска повече пари, отколкото има в държавата".

При визитата си у нас Урсула фон дер Лайен ще се срещне само с представители на изпълнителната власт, както и при останалите й посещения, стана ясно още от думите на Киселова.

"Тези срещи са знакови за това как Европейският съюз ще продължи напред с оглед турбулентната геополитическа ситуация", коментира председателят на парламента.

# Наталия Киселова #председател на НС #коментар

Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР
Чете се за: 02:52 мин.
Министър Тахов: Искаме мнението на целия животновъден бранш за ваксинирането срещу шарка по овцете и козите
Чете се за: 04:45 мин.
МРРБ отговори на Васил Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община
Чете се за: 02:05 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Христов: Парите за язовирите не са отишли в джобовете на политиците - те са оползотворени
Чете се за: 03:20 мин.

Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх 148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
19-годишно момче е загинало в тежката катастрофа край Айтос 19-годишно момче е загинало в тежката катастрофа край Айтос
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 04:25 мин.
По света
