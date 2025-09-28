БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наталия Киселова поздрави Ружди Ружди за световната титла и рекорда в тласкането на гюле

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Председателят на Народното събрание изрази своята възхита към таланта на нашия параатлет.

Ружди Ружди
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави световния шампион Ружди Ружди за поставянето на нов световен рекорд в тласкането на гюле на първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Ню Делхи, Индия.

"Със своята силна воля и спортсменски хъс вие сте вдъхновяващ пример за всички хора, защото доказахте, че човешкият дух не признава граници и с труд и постоянство всяка цел е постижима", пише Киселова, цитирана от пресцентъра на парламента.

Тя изрази своята възхита към таланта на Ружди Ружди и към стремежа му за самоусъвършенстване, които го водят към подобряване на собствения му рекорд. Киселова поздравява и треньора Радостин Тодоров като подчертава, че неговата всеотдайност, професионализъм и постоянство допринасят за отлична подготовка на шампиона и го нареждат сред най-добрите атлети в света.

"Цяла България днес отново споменава вашето име с гордост и се радва на световния ви рекорд и безапелационно спечеления златен медал", обръща се Наталия Киселова към Ружди Ружди.

"Убедена съм, че вие чувствате тази позитивна енергия и подкрепа и това ще ви даде нови сили, за да продължите напред, да печелите, да надхвърляте собствените си постижения и да прославяте България със своето представяне в един от най-старите олимпийски спортове", допълва председателят на Народното събрание.

Българинът Ружди Ружди спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

Свързани статии:

Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Той триумфира в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи.
Чете се за: 02:22 мин.
# Наталия Киселова #Ружди Ружди

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
България днес е волейбол: Успех, момчета!
6
България днес е волейбол: Успех, момчета!

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
2
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
3
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Лека атлетика

Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра
Чете се за: 01:12 мин.
Божидар Саръбоюков спечели приз за "Изгряваща звезда" за 2025 г. на Балканите Божидар Саръбоюков спечели приз за "Изгряваща звезда" за 2025 г. на Балканите
Чете се за: 02:10 мин.
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
19818
Чете се за: 03:45 мин.
Двоен триумф за САЩ в щафетите 4x100 на световното по лека атлетика Двоен триумф за САЩ в щафетите 4x100 на световното по лека атлетика
Чете се за: 05:50 мин.
Себастиан Сауе спечели Берлинския маратон Себастиан Сауе спечели Берлинския маратон
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ