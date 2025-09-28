Наталия Киселова поздрави Ружди Ружди за световната титла и рекорда в тласкането на гюле

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави световния шампион Ружди Ружди за поставянето на нов световен рекорд в тласкането на гюле на първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Ню Делхи, Индия.

"Със своята силна воля и спортсменски хъс вие сте вдъхновяващ пример за всички хора, защото доказахте, че човешкият дух не признава граници и с труд и постоянство всяка цел е постижима", пише Киселова, цитирана от пресцентъра на парламента.

Тя изрази своята възхита към таланта на Ружди Ружди и към стремежа му за самоусъвършенстване, които го водят към подобряване на собствения му рекорд. Киселова поздравява и треньора Радостин Тодоров като подчертава, че неговата всеотдайност, професионализъм и постоянство допринасят за отлична подготовка на шампиона и го нареждат сред най-добрите атлети в света.

"Цяла България днес отново споменава вашето име с гордост и се радва на световния ви рекорд и безапелационно спечеления златен медал", обръща се Наталия Киселова към Ружди Ружди.

"Убедена съм, че вие чувствате тази позитивна енергия и подкрепа и това ще ви даде нови сили, за да продължите напред, да печелите, да надхвърляте собствените си постижения и да прославяте България със своето представяне в един от най-старите олимпийски спортове", допълва председателят на Народното събрание.

Българинът Ружди Ружди спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.