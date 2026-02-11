НАТО започва мисия “Арктически страж”

НАТО обяви днес, че лансира мисия за укрепване на присъствието си в Арктика с името “Арктически страж”. Мисията е част от опитите да се намали напрежението вътре в Алианса, предизвикано от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобие Гренландия.

Според НАТО “Арктически страж” подчертава ангажимента на Алианса да защитава своите членове и да поддържа стабилност в една от най-стратегически значимите и екологично предизвикателни области в света.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъдиха мисията миналия месец по време на Световния икономически форум в Давос. Тогава двамата лидери се съгласиха, че организацията трябва колективно да поеме повече отговорност за отбраната на региона, предвид военната активност на Русия и нарастващия интерес на Китай там.