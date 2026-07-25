БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще акостира в Несебър (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
ден отворените врати проведе борда научноизследователския кораб bdquoсв кирил методийldquo несебър
Снимка: БНТ
Слушай новината

Във връзка с отбелязването на петата годишнина от приемането на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида, корабът ще посети за трети път Несебър.

На 28 юли 2026 г. (вторник) в 14.00 часа корабът ще акостира на Морска гара – Несебър. По-късно същия ден, от 16.00 до 19.00 часа, на борда ще се проведат отворени врати, по време на които жители и гости на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до Ледения континент.

Снимки: БНТ

#Св. Св. Кирил и Методий #научноизследователски кораб #несебър

Последвайте ни

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
3
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
Главен инспектор Лъчезар Близнаков: Половината болтове на джантата на цистерната липсват
4
Главен инспектор Лъчезар Близнаков: Половината болтове на джантата...
Сняг заваля на връх Мусала
5
Сняг заваля на връх Мусала
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка
6
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
5
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Любопитно

„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ)
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ)
Иновативна изложба: „Разходка във времето“ в Лондон Иновативна изложба: „Разходка във времето“ в Лондон
Чете се за: 00:47 мин.
Археолози в Помпей възстановиха таван със стенописи на банкетна зала Археолози в Помпей възстановиха таван със стенописи на банкетна зала
Чете се за: 01:27 мин.
Гласът на машината - създателят на “Сири” Норман Уинарски специално за “Панорама” Гласът на машината - създателят на “Сири” Норман Уинарски специално за “Панорама”
Чете се за: 08:22 мин.
Фестивалът „Hills of rock“ в Пловдив събра меломани от цял свят Фестивалът „Hills of rock“ в Пловдив събра меломани от цял свят
Чете се за: 02:05 мин.
Сняг заваля на връх Мусала Сняг заваля на връх Мусала
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ) „Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Кръводарителска кампания „Лято за живот“ тече в...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу...
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ