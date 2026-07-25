Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще акостира в Несебър (СНИМКИ)

Във връзка с отбелязването на петата годишнина от приемането на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида, корабът ще посети за трети път Несебър.

На 28 юли 2026 г. (вторник) в 14.00 часа корабът ще акостира на Морска гара – Несебър. По-късно същия ден, от 16.00 до 19.00 часа, на борда ще се проведат отворени врати, по време на които жители и гости на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до Ледения континент.

Снимки: БНТ