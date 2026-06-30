Не разрешиха на инфлуенсъра Стоян Колев да напусне домашния арест

Окръжната прокуратура в Пазарджик е отказала да разреши на инфлуенсъра Стоян Колев да напусне дома си, където изтърпява мярката за неотклонение „домашен арест“.

Колев е поискал да отсъства от дома си в периода от 19.00 часа на 30 юни до 10.00 часа на 1 юли, за да присъства на обществено събитие в Бургас. Искането му обаче не е било уважено.

Той е обвинен, че на 16 юни 2026 година на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества. Според разследването е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила, с което грубо е нарушил обществения ред.

Първоначално, по искане на Районната прокуратура в Пазарджик, Районният съд е постановил спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

След обжалване на 25 юни Окръжният съд в Пазарджик е изменил мярката в „домашен арест“. Прокуратурата е настоявала той да остане в ареста, но съдът е постановил домашен арест.

На 30 юни Стоян Колев е поискал разрешение да напусне дома си, за да участва в обществено събитие в Бургас, но Окръжната прокуратура в Пазарджик е отказала искането.