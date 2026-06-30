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Митничари откриха над 47 кг марихуана в тайник на лек автомобил на "Капитан Андреево"

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11111 475 марихуана тайник лек автомобил откриха митническите служители капитан андреево
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47,530 кг марихуана в тайник на лек автомобил с немска регистрация разкриха митничари на "Капитан Андреево". Стойността на задържаното наркотично вещество възлиза на 388 827 евро по цени на съдопроизводството, съобщават от Агенция "Митници". Марихуаната е задържана при съвместна операция с Агенцията за борба с наркотиците на САЩ.

На 29 юни 2026 г., около 2.50 часа, на пункт "Капитан Андреево" пристига лек автомобил на път от Германия за Турция. Автомобилът е управлявала германска гражданка, придружена от пътничка - също с германско гражданство. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за извършване на щателна митническа проверка. При проверката на автомобила инспекторите установяват, че под кората на багажника има обособен тайник с капак на пода. В тайника са открити 38 пакета, опаковани в стреч фолио и съдържащи суха зелена тревиста маса.

При извършения полеви наркотест, веществото в пакетите реагира на марихуана.

Задържаната марихуана е с общо тегло 47,530 кг. По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.

#трафик на марихуана # „Капитан Андреево“

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