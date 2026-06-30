БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното...
Чете се за: 01:47 мин.
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното пространство на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното пространство на България
Слушай новината

Военновъздушните сили днес задействаха дежурни сили и средства в рамките на мисията Air Policing по охрана на въздушното пространство, след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон и в координация с тях.

Самолет „Airbus A320“ е подал код 7500 на транспондера, обозначаващ незаконна намеса на борда. В 13.57 ч. той навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница по р. Дунав, където е прихванат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял от 3-та авиационна база в 13.54 ч.

Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по Air Policing като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство, съобщават от Министерството на отбраната.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Република Турция, които също приведоха в готовност и вдигнаха във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през държавната граница. В 14.14 ч. въздухоплавателното средство напуска въздушното пространство на Република България.

Успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на Република България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

# въздушни операции # мисията Air Policing #Военновъздушните сили

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
3
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
4
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ е копродуцент
5
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ...
Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал
6
Тежка катастрофа край Котел между тир и две коли, има загинал

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Сигурност и правосъдие

Президентът номинира Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията
Президентът номинира Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията
Не разрешиха на инфлуенсъра Стоян Колев да напусне домашния арест Не разрешиха на инфлуенсъра Стоян Колев да напусне домашния арест
Чете се за: 01:30 мин.
Върховният административен съд отбеляза юбилей с изложба Върховният административен съд отбеляза юбилей с изложба
Чете се за: 00:40 мин.
МВР проверява планирането, поставянето и качеството на мантинелите МВР проверява планирането, поставянето и качеството на мантинелите
Чете се за: 03:02 мин.
Налагат санкция от 330 000 лв. на „ТЕЦ-Бобов дол“ Налагат санкция от 330 000 лв. на „ТЕЦ-Бобов дол“
Чете се за: 01:40 мин.
Аферата "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски" Аферата "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното пространство на България
ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното пространство...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ