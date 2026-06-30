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"Литаско" вдигна запора на доставките на петрол от утре за "Лукойл"

Николай Минков от Николай Минков
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Икономика
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Направена е първа стъпка да бъде избегнат арбитража за "Лукойл Нефтохим"

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„Литаско“ вдига запори върху доставките на петрол за „Лукойл Нефтохим“. Това стана ясно след среща на швейцарската компания, собственик на рафинерията, с премиера Румен Радев. След края на разговорите вицепремиерът Александър Пулев обяви, че това е първа стъпка към извънсъдебно споразумение за отмяна на арбитражно дело срещу България.

"Литаско" вдига запори върху доставките на петрол за "Лукойл Нефтохим". Първата крачка към отпадане на арбираж серщу България е направена.

Близо час продължи срещата между Румен Радев и представители на "Литаско" и "Лукойл Нефтохим". След края на разговорите министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че първата крачка към отпадане на евентуален арбитраж срещу България за 3 млрд. евро вече е направена.

През 2023 г. "Литаско" отпуска заем на дъщерното си дружество "Лукойл Нефтохим". В началото на тази година обаче компанията-майка иска предсрочното му погасяване и налага забрана рафинерията да купува петрол от дружества, регистрирани в Швейцария.

Евгени Симеонов, особен управител на "Лукойл Нефтохим": "Това, което успяхме да договорим днес, е тези ограничения от страна на "Литаско", изискани пред съда в Женева, да отпаднат. Тоест "Лукойл Нефтохим" Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария. Назад в месеците, поради несигурност в доставките, е допуска на преработка на тежки видове нефт, които са довели до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите и затрудняването на работата на завода."

От швейцарското дружество заявиха, че за първи път има реален диалог с българското правителство.

Инна Дарий, вицепрезидент "Лукойл Интернешънъл", мениджър на "Литаско": "След много конструктивен разговор с правителството решихме да направим стъпки за отблокиране на заемите в Женева. Ние ще продължим диалога и ще намерим решения, които са приемливи и за двете страни."

Александър Пулев, министър на икономиката, иновациите и растежа: "Това е първа, категорична стъпка в тази посока да се стигне до едно извънсъдебно споразумение, което да защитава интереса на двете страни. Това беше критична среща. За първи път показахме отношение, което под някаква форма защитава конкуренцията, защитава частната собственост. И имаме последващ ангажимент с активен диалог да стигнем до пълно отпадане на арбитражния спор."

Снимки: БТА

В началото на юни министърът на икономиката предупреди за сериозна заплаха държавата да бъде осъдена от "Литаско" за 3 милиарда евро заради назначаването на особен управител на четирите дружества на "Лукойл" в България.

#Лукойл Нефтохим #Евгени Симеонов #Александър Пулев #Лукойл #новини в Метрото

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