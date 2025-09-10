БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нефтохимик 2010 се раздели по взаимно съгласие с разпределителя Георги Братоев

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Волейболният Нефтохимик 2010 (Бургас) се раздели по взаимно съгласие с разпределителя Георги Братоев, съобщават от клуба.

"Клубът благодари на 37-годишния волейболист за всичко, което е направил за отбора през годините. Братоев е трикратен шампион, два пъти носител на Купата на България с тима и четири пъти на Суперкупата на страната. ВК Нефтохимик 2010 пожелава на Георги здраве и успех във всяко бъдещо начинание", се казва в изявление в социалните мрежи.

В кариерата си Братоев е играл за Славия, Левски, Тюмен (Русия), Ал Раян (Катар), Югра Самотлор (Русия), Локомотив (Харковска област, Украйна), Монтана; Нефтяник (Оренбург, Русия), Тренто (Италия), Шчечин (Полша), Нефтохимик, Хебър и Дея.

С националния тим на България е бронзов медалист от европейско първенство (2009), вицешампион от Европейските игри с България (2015), четвърти на Олимпийските игри в Лондон 2012, финалист в Шампионската лига с Тренто (2016), 6 пъти шампион на България - 3 с Левски (2005, 2006, 2009), 3 с Нефтохимик (2017, 2018, 2019), 6 пъти носител на Купата на България - 2 с Левски (2006, 2012), 2 с Нефтохимик (2018, 2021), с Хебър (2020) и с Дея (2024), носител на Купата на Украйна с Локомотив (Харковска област) 2015, 5 пъти носител на Суперкупата на България - 4 с Нефтохимик (2017, 2018, 2019, 2021) и с Хебър (2020).

