Нефтохимик изравни серията срещу Локомотив Авиа след обрат в Бургас

Полуфиналите се играят до три успеха от пет мача.

Нефтохимик – Локомотив Авиа
Нефтохимик 2010 изравни полуфиналната серия във волейболното първенство срещу Локомотив Авиа след успех с 3:1 (19:25, 25:22, 25:19, 25:22) във втората среща, играна в зала „Младост“ в Бургас. Така резултатът в серията стана 1:1 победи, а третият двубой предстои на 9 април в Пловдив. Полуфиналите се играят до три успеха от пет мача.

С равенство върви и другата серия между Левски и ЦСКА.

Гостите от Пловдив започнаха по-силно и след стабилна игра поведоха с 21:16, за да затворят първия гейм при 25:19. Във втората част обаче бургазлии реагираха и взеха инициативата, натрупвайки сериозна преднина от 12:4 и 19:13. Въпреки че Локомотив се доближи опасно до изравняване при 21:22 и 22:23, домакините запазиха концентрация и спечелиха гейма с 25:22.

Третият гейм беше най-оспорван до заключителните разигравания, когато Нефтохимик 2010 направи решителна серия от пет поредни точки за аванс от 24:15. Пловдивчани намалиха с четири безответни точки, но това не бе достатъчно и частта приключи при 25:19.

В четвъртия гейм Локомотив Авиа отново пое контрол и водеше с 18:13, но последва срив. Бургазлии реализираха пет поредни точки за 18:18 и в решаващите моменти бяха по-стабилни, за да стигнат до крайния успех.

Най-резултатен за победителите беше Ади Османович със 17 точки, Мартин Кръстев добави 13, а Калоян Балабанов се отчете с 11. За гостите Жулиен Георгиев реализира 20 точки, а Кристиян Алексов завърши с 15.

Волейбол: Нефтохимик 2010 – Локомотив Авиа (ГАЛЕРИЯ)

Свързани статии:

ЦСКА изравни полуфиналната серия с Левски след драматичен успех с тайбрек
"Червените" стигнаха до успеха след обрат.
Локомотив Авиа поведе в полуфиналната серия с успех над Нефтохимик
Вицешампионът спечели първия дуел от серията.
#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Локомотив Авиа #ВК Нефтохимик 2010

