Локомотив Авиа поведе в полуфиналната серия с успех над Нефтохимик

Вицешампионът Локомотив Авиа се наложи категорично с 3:0 (25:20, 25:21, 25:19) гейма като домакин на Нефтохимик 2010 Бургас в първата среща от полуфиналната елиминация между двата тима в мъжкото волейболно първенство. Така възпитаниците на Найден Найденов поведоха в серията, която се играе до три успеха от пет възможни мача.

Двубоят в залата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ започна с равностойна битка, в която нито един от двата състава не съумя да отвори сериозна разлика. Така се стигна до 18:17 в полза на домакините, които взеха следващите две разигравания, за да поведат с 20:17. След това играчите на Найден Найденов показаха увереност и задържаха аванса си до края на първата част, която отиде на тяхната сметка след атака за Жулиен Георгиев за 25:20.

„Черно-белите“ пренесоха импулса в играта си и във втория гейм. Те се откъснаха рано с 6 точки при 12:6 и безпроблемно поддържаха разликата в хода на втората част, завършила при 25:21 в полза на домакините.

В третия гейм отборът на Локомотив отново диктуваше събитията на полето с добър сервис и ефективно нападение. Вицешампионите натрупаха преднина от 10:5, която увеличиха до 18:11 и впоследствие затвориха мача с успешно нападение на Ивайло Дамянов през центъра за 25:19.

Най-резултатен за победителите бе Жулиен Георгиев с 15 точки, докато Тодор Вълчев и Ивайло Дамянов добавиха по 12. За гостите от Бургас Ади Османович реализира 10 точки.

Вторият мач от полуфиналната серия е на 6 април (понеделник) от 19:00 часа в Бургас.