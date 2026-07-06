Неймар прекрати кариерата си в националния отбор на Бразилия

Бразилската футболна звезда Неймар прекрати кариерата си в националния отбор, след като петкратните световни шампиони бяха елиминирани на осминафиналите на Мондиал 2026.

Възпитаниците на Карло Анчелоти загубиха от Норвегия с 1:2, като Ерлинг Холанд отбеляза два гола за норвежците. Неймар се разписа от дузпа в 10-ата минута на добавеното време, но това не промени изхода на мача.

„Опитах се, опитах се. Сега всичко свърши. Започнах тук, приключих тук“, каза Неймар, припомняйки си, че дебютира за Бразилия през 2010 година на стадион „МетЛайф“, където се проведе сблъсъкът срещу Норвегия.

Загубата доведе до най-лошото представяне на бразилския отбор от световното първенство през 1990 година.

Неймар приключва кариерата си с 80 гола и 58 асистенции в 130 мача за Бразилия. Единствената му титла с тима е Купата на конфедерациите през 2023-а. Той спечели и златен медал на Олимпийските игри през 2016-а, но като част от отбора до 23 години. Легендарният Пеле, който записа 77 гола, беше единственият бразилец на четири световни първенства, преди Неймар да го изравни срещу Норвегия.

Повиквателната на Неймар в отбора беше доста спорна. Играчът е далеч от най-добрите си дни на терена и беше селектиран от треньора Карло Анчелоти въпреки контузия. Той пропусна първите два мача от груповата фаза. В последния, срещу Шотландия, започна на пейката, преди да влезе в 76-ата минута. Това беше първата му изява за националния отбор от 2023 година насам.