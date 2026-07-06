БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Неймар прекрати кариерата си в националния отбор на Бразилия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Петкратните световни шампиони бяха елиминирани от Норвегия на осминафиналите на Мондиал 2026

неймар прекрати кариерата националния отбор бразилия
Слушай новината

Бразилската футболна звезда Неймар прекрати кариерата си в националния отбор, след като петкратните световни шампиони бяха елиминирани на осминафиналите на Мондиал 2026.

Възпитаниците на Карло Анчелоти загубиха от Норвегия с 1:2, като Ерлинг Холанд отбеляза два гола за норвежците. Неймар се разписа от дузпа в 10-ата минута на добавеното време, но това не промени изхода на мача.

„Опитах се, опитах се. Сега всичко свърши. Започнах тук, приключих тук“, каза Неймар, припомняйки си, че дебютира за Бразилия през 2010 година на стадион „МетЛайф“, където се проведе сблъсъкът срещу Норвегия.

Загубата доведе до най-лошото представяне на бразилския отбор от световното първенство през 1990 година.

Неймар приключва кариерата си с 80 гола и 58 асистенции в 130 мача за Бразилия. Единствената му титла с тима е Купата на конфедерациите през 2023-а. Той спечели и златен медал на Олимпийските игри през 2016-а, но като част от отбора до 23 години. Легендарният Пеле, който записа 77 гола, беше единственият бразилец на четири световни първенства, преди Неймар да го изравни срещу Норвегия.

Повиквателната на Неймар в отбора беше доста спорна. Играчът е далеч от най-добрите си дни на терена и беше селектиран от треньора Карло Анчелоти въпреки контузия. Той пропусна първите два мача от груповата фаза. В последния, срещу Шотландия, започна на пейката, преди да влезе в 76-ата минута. Това беше първата му изява за националния отбор от 2023 година насам.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Неймар да Силва #Неймар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Турция забрани къпането в Черно море
2
Турция забрани къпането в Черно море
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
3
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
4
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
5
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
6
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Мондиал 2026

Начален удар - 06.07.2026 г.
Начален удар - 06.07.2026 г.
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
269738
Чете се за: 24:50 мин.
Световно първенство по футбол: Англия - Мексико (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство по футбол: Англия - Мексико (ГАЛЕРИЯ)
40 години след загубата от Аржентина, Англия се връща на "Ацтека" 40 години след загубата от Аржентина, Англия се връща на "Ацтека"
Чете се за: 02:12 мин.
Феновете на Норвегия не се страхуват от никого след успеха над Бразилия Феновете на Норвегия не се страхуват от никого след успеха над Бразилия
Чете се за: 00:40 мин.
Баскетболът е спорт №1 в семейството на Сандер Берге Баскетболът е спорт №1 в семейството на Сандер Берге
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
След трагедията в Струма - говорят гмуркачите, намерили телата на семейството След трагедията в Струма - говорят гмуркачите, намерили телата на семейството
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Сигнал за бомба в Съдебната палата в Бургас: Прекъсна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Сигнал за бомба в Съдебната палата в Бургас: Прекъсна делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич - Варна
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Полицията привиква на разпит певецът Емрах, за да обясни кой е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Обвинения срещу директора на ВиК – Бургас: Съдът гледа...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Горещини и пожари: Дебат за вот на недоверие срещу френския кабинет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ