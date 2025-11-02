Неймар се завърна в игра при равенство на Сантош

Суперзвездата на световния футбол - Неймар, се завърна в игра след месец и половина отсъствие заради контузия в бедрото. Това обаче не беше достатъчно на Сантош да победи Форталеза в двубой от 31-вия кръг на бразилското първенство. Двубоят завърши 1:1.

Неймар не беше играл от 14 септември при равенството 1:1 срещу Атлетико Минейро. Сега той се завърна с включване в 67-ата минута, когато Сантош вече изоставаше след попадение на Адам Барейро в 35-ата минута. Пет минути по-късно Барейро отново прати топката във вратата, но голът бе отменен заради засада.

В крайна сметка до 1:1 се стигна след автогол на Бруно Пашеко в 74-ата минута. С това равенство Сантош събра 33 точки и заема 16-о място в класирането, докато Форталеза е 18-и с 28 точки.