НЕК с актуална информация за състоянието на язовирите след обилните дъждове

Към 08:00 часа на 22.05.2026 г. (петък), обемът на язовир "Александър Стамболийски" е 182,06 млн. куб. м, което е 88,6 % от общия му завирен обем и 2,20 м под кота преливен ръб, съобщиха от НЕК.

Вследствие поройни валежи в района и повишаване на притока във вечерните часове на 22.05.2026 г., е регистрирано рязко покачване на обема на язовира в сутрешните часове на 23.05.2026 г. (събота), като в резултат и в съответствие с вътрешноведомствените инструкции, в 09:00 часа на 23.05.2026 г., е обявено начало на събитието "висока вълна" за язовира.

Язовирът е под постоянно наблюдение, като и към настоящия момент, се изготвя учестена информация за състоянието му през 2 часа, която своевременно се изпраща на отговорните институции.

Към 12:00 часа на 23.05.2026 г., завиреният обем на язовир "Александър Стамболийски" е в размер на 201,84 млн. куб. м, което представлява 98,2% от общия му завирен обем и 33 см под кота преливен ръб.

ВЕЦ "Росица 1" работи на режим, преработвайки максимално възможните водни количества, съгласно техническите характеристики на централата.

Към 12:00 часа язовирът не прелива, като очакваното начало на преливане е до около 1 час, за което отговорните институции са предварително информирани. Участъкът от реката, намиращ се на 500 м след язовирната стена е в добро състояние.

НЕК продължава да следи ситуацията и своевременно да информира компетентните институции за хода на високата вълна и развитието ѝ в следващите часове.