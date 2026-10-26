Нелегални цигари за близо 2 млн. евро задържаха в района на с. Марикостиново, Петричко

Камион с нелегални цигари на стойност над 1,8 милиона евро е задържан в района на с. Марикостиново, община Петрич, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Водачът, на 59 години, е привлечен като обвиняем.

Разследване е под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград.

В полунощ на 23 октомври 2026 г. на автомагистрала „Струма“, в района на с. Марикостиново, община Петрич е спряна за проверка композиция, състояща се от товарен автомобил влекач и полуремарке с български регистрационни номера, управлявана от български гражданин. Според транспортните документи товарът представлява домакински стоки, а композицията идва от Гърция.

На камиона е извършен рентгенов контрол и щателна митническа проверка, при която е установено, че всичките 32 палета от товара представляват общо 9 600 000 бр. къса цигари без бандерол или общо 480 000 кутии, брандирани с известна марка.

Разследването продължава.