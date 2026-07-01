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Непознатият дузпаджия

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 05:27 мин.
Спорт
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Дами и господа – Орландо Хил. Човекът, спасил ударите на Кай Хаверц и Ник Волтемаде, с което помогна на гуараните да се класират доста неочаквано към 1/8-финалите

Непознатият дузпаджия
Снимка: БТА
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Как само започнаха 1/16-финалите! Дузпите може би далеч не са най-мъдрият начин за определяне на победител в даден футболен мач, просто защото не отразяват напълно случилото се по-рано в срещата. Но пък със сигурност са най-чаканата атракция от зрителите. Фазата на елиминациите може и да стартира с относително скучния мач между Република Южна Африка и Канада, който също можеше преспокойно да завърши без победител в редовното време, но веднага след това дойдоха срещите между Германия и Парагвай, както и между Нидерландия и Мароко, в които не просто се стигна до изпълнения от бялата точка, а и по-скромният наглед отбор надделя. И ако за вратаря на „атласките лъвове“ Боно изобщо не е новост да е герой при отразяването на изстрелите от 11-те метра, то неговият колега под рамката на Парагвай надали е очаквал, че ще има чак толкова успешен момент в кариерата си. При това срещу четирикратен световен шампион. Дами и господа – Орландо Хил. Човекът, спасил ударите на Кай Хаверц и Ник Волтемаде, с което помогна на гуараните да се класират доста неочаквано към 1/8-финалите.

Гигантът на вратата на южноамериканците действително се радва на пика в кариерата си. Да, на 26 години е, не е като да се е вторачил в края на професионалния си път, но едва ли много хора съзираха подобен разцвет за Хил. До началото на 2025 година той имаше само 3 мача с национална фланелка. Година и половина по-късно е сред най-силно представящите се вратари на Мондиала. Трогателната му история бързо обиколи онлайн-пространството. Преди 4 години, когато се ражда синът му, Хил е принуден да продава екипите си, защото семейството му е доста бедно и не може да се позволи спокойно да изхранва още едно гърло.

Орландо започва кариерата си в парагвайските Club 13 de Julio и СS San Lorenzo, като попада в състава на страната си през 2019 за световното първенство за младежи до 20 години. Дебютира за мъжкия тим на Сан Лоренцо през 2020, но изиграва едва два мача за отбора до момента, в който съпругата му Мелиса Авалос го информира, че е бременна през 2022. Детето трябва да се роди в новогодишната нощ, но усложнения при раждането водят до преждевременната поява на Лаутаро на бял свят близо месец по-рано от предвиденото. До Коледа семейството успява да се прибере от болницата, но финанси липсват и Хил е принуден да продаде може би единствената вещ, за която ще спечели пари – фланелката на клубния си тим. „Синът ни се бореше за живота си, а баща му направи всичко, каквото можеше – продаде всичко, включително екипа си от Световното първенство за младежи до 20 години. Дори това не успя да запази като спомен“ – разказва през сълзи неотдавна съпругата му.

Година по-късно се случва малко очакван завой в кариерата на Хил. Аржентинският Сан Лоренцо отправя изненадваща оферта за вратаря, който отива да играе в тим със същото име, но зад граница.

През 2025-а рискът на аржентинците се отплаща и Орландо успява да се пребори за титулярно място, което го вкарва в полезрението на селекционера на Парагвай Густаво Алфаро. През миналия септември, когато вече националният отбор си е гарантирал участието на Мондиала, Хил дори получава възможност да дебютира с фланелката на родината си. Пет приятелски срещи по-късно и много прилични спасявания и присъствие на терена и вратарят печели окончателно доверието на треньора и е предпочитаният избор за номер 1 по време на настоящоето световно първенство.

Началото на турнира беше доста сложно – 1:4 от Съединените Шати. Оттогава обаче Хил е допуснал само 1 гол в 3 мача, включително след 120 минути срещу Германия. Две сухи мрежи, две спасени дузпи, които ще помни дълго. Да, вероятно вратарят имаше късмет, задето съдията отсъди нарушение срещу него в продълженията и голът на Йонатан Та беше отменен, но определено съдбата имаше нужда да му се реваншира.

След мача Орландо изпрати положителната си енергия на племенника си Александър, който също както сина му преди години, има здравословни проблеми и се нуждае от помощ. Живот, знаеш ли го какво ще ти предложи...

#Орландо Хил #Мондиал 2026 #парагвай

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