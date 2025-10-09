Невяна Владинова се включи в кампанията на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на опасни вещества от децата и младите хора

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова се включи в дискусия с ученици за вредата от употребата на опасни вещества. Срещата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на вейп, райски газ и дизайнерски дроги.

„Бъдете целеустремени, не се подавайте на вредни моди, защото това не води до нищо добро. Вярвайте в себе си и преследвайте мечтите си“, апелира към децата Невяна Владинова и пожела на младите спортни надежди много медали и покорени върхове.

Вицепрезидентът на федерацията по художествена гимнастика подчерта важността на спорта за справянето с опасностите, които заобикалят все повече децата и младите хора.

„Доброто е заразно, може да бъдете добри хора и лидери в спорта“, каза още Владинова.

Употребата на вейп, райски газ и всякакви наркотични вещества може да преобърне живота на всеки за един миг. Много често дори само един опит води до тежки увреждания на здравето и психиката.

"Благодаря на Военномедицинска академия, че и днес са с нас, защото мисията да защитим децата си, е обща. Но за нас е много важно да ви покажем и добрия пример, да ви насърчим да сте още по-добри в спорта, в изкуството, да влагате енергията си в истински важни неща. И какъв по-добър пример от златното ни момиче и вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, която за пореден път ни подкрепи и се включи в кампанията на ДАЗД, за да може да се срещнете с нея и да научите още повече как се изгражда един успешен не само спортист, но и успешен млад човек“, каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД по време на дискусия с учениците от 57. СУ „Св. Наум Охридски“ в столицата.

Учениците имаха възможност да зададат своите въпроси и да разберат опасността от употребата на подобни субстанции от д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог от Клиниката по спешна токсикология на ВМА.