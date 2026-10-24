Ница обърна Брест в Лига 1

Ница победи Брест с 2:1 като гост в среща от осмия кръг във френската футболна Лига 1. След третия си успех в последните четири кръга на шампионата тимът на Ница заема осмо място във временното класиране с 11 точки, колкото има и седмият Лориен, който обаче е с мач по-малко.

Брест се намира на 11-а позиция с 9 точки към момента.

Домакините поведоха в 15-ата минута чрез Людовик Ажорк, който се възползва от грешка на вратаря на съперника, но Ница стигна до обрат през второто полувреме.

Ели Уахи изравни за гостите в 61-ата минута, а в 83-ата асистира за победното попадение на Софиан Диоп.

Футболистите на Брест получиха правото да изпълнят дузпа в десетата минута на добавеното време на двубоя, но националът на Мартиника Кени Лала пропусна и домакините трябваше да се примирят с третата си загуба от началото на сезона.