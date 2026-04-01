Нидерландия и Еквадор завършиха наравно в контрола в Айндховен

Нидерландия удържа равенство 1:1 с Еквадор, въпреки че игра с 10 души през почти целия мач в Айндховен.

Нидерландците поведоха още в 3-а минута с автогол на Уилиан Пачо. Ниско центриране на Коди Гакпо отляво предизвика защитника на Еквадор Уилиан Пачо, който вкара топката в собствената си мрежа под натиск на Дониел Мален. В 12-а минута домакините останаха с 10 души след червен картон на защитника Дензъл Дъмфрис.

Еквадор изравни от дузпа чрез Енер Валенсия в 23-ата минута, след като вратарят Марк Флекен събори Гонсало Плата.

Еквадор също така удари гредата в началото на мача чрез Джон Йебоа.

Нидерландците ще имат още една контрола преди световното първенство, като домакини на Алжир на 3 юни. Първият им мач в Група F на финалите в Канада, Мексико и Съединените щати е срещу Япония в Далас на 14 юни.

Еквадор, който завърши наравно с Мароко в Мадрид миналия петък, е в Група E срещу Кот д'Ивоар, Германия и Кюрасао.